Milan, agente Bacca: "Potrebbe chiudere qui la carriera"

"Il mio assistito è molto contento - ha continuato l'agente a ItaliaCalcio - perché vive un momento ottimo e la famiglia si è integrata benissimo in città. Sta segnando e continuerà a farlo. Ha lasciato un grande club come il Siviglia per vincere qualcosa con il Milan, la squadra che sognava già da quando era in Colombia. E' possibile che possa chiudere la carriera qui". Con ottimismo sulla rinascita della società: "Bisogna essere positivi, la squadra deve mantenere questa mentalità per sperare di fare bene nei prossimi mesi".