Claudio Vigorelli, agente di Luiz Adriano, ha parlato a Championat.com del possibile trasferimento del suo assistito in Russia. Il brasiliano in questi giorni è stato accostato allo Spartak Mosca: "Sarebbe un ottimo acquisto e non solo per lo Spartak, ma per tutto il calcio russo. Conosco bene il campionato dato che vi ha giocato il mio assistito Eto'o. Con la partenza di Hulk c'è bisogno di giocatori famosi e Luiz Adriano potrebbe diventare la stella della Premier League russa, inoltre la sua esperienza allo Shakhtar può agevolare il suo adattamento".