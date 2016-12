Milan, affare fatto per Suso del Liverpool 

12:02 - Presente e futuro per il Milan: ecco Suso. I rossoneri hanno chiuso per il centrocampista offensivo del Liverpool in scadenza di contratto a giugno. L'accordo con il 21enne spagnolo era nell'aria dalla scorsa estate, ma ora c'è stata l'accelerazione decisiva dopo l'incontro con gli agenti a Milano. A giugno Suso sarà milanista a zero, ma è possibile che possa arrivare a Milanello già ora. Inzaghi ci pensa e Galliani parla con i Reds.

Il talento spagnolo nei prossimi giorni sarà comunque a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il contratto di quattro anni con il Milan.

Intanto si lavora anche in uscita: Saponara e Niang sembrano avere le valige in mano. Per l'italiano c'è il Parma, mentre per il francese è arrivata un'offerta di prestito dal Newcastle che ha appena ceduto Ben Arfa al Nizza. I due hanno trovato poco spazio nella prima parte di stagione e Inzaghi potrebbe farli partire. Anche per questo Suso potrebbe essere utile da subito.