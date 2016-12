Milan a gennaio senza Honda, spunta Ilicic 

14:52 - A gennaio il Milan dovrà fare a meno di Honda perché impegnato con il Giappone in Coppa d'Asia. Così Inzaghi perderà uno dei suoi punti di riferimento in questi primi tre mesi e Galliani sta pensando di sostituirlo con un rinforzo low cost nel mercato di gennaio. L'idea è quella di anticipare l'arrivo di Suso dal Liverpool, ma nelle ultime ore è spuntata l'ipotesi Ilicic. Lo sloveno è in rotta con la Fiorentina e potrebbe arrivare in prestito come rivelato dal nostro Paolo Bargiggia nell'edizione di SportMediaset.

I viola sono alla caccia di una prima punta visti gli infortuni e si è parlato anche di un possibile scambio di prestiti con Pazzini, attaccante in uscita dal mondo rossonero.

Lo sloveno ha definitivamente rotto con l'ambiente fiorentina: "Accetto le critiche, non le offese alla mia famiglia". La sua avventura in Fiorentina è ai titoli di coda e il Milan ne vuole approfittare. Il centrocampista offesivo che può giocare sia esterno che trequartista potrebbe essere il rinforzo giusto per Inzaghi.