Milan: 15-19 giugno, la settimana da brividi-mercato

Tra lunedì e martedì si attende la risposta di Jackson Martinez, che al Milan si augurano positiva nonostante le offerte da Manchester, che hanno frenato una trattativa che sembrava in discesa. Appena avuto il sì dal colombiano e conosciuto l'onere della operazione, Adriano Galliani darà un colpo di acceleratore per l'acquisizione di Geoffery Kongdobia.

Non sono esclusi quindi raid Milano- Montecarlo per la definizione dell'affare. Altra questione calda sull'agenda dell'ad milanista l'ufficializzazione del nuovo tecnico Sinisa Mihajlovic, che ha già firmato un contratto giovedì mattina 4 giugno, una ufficializzazione non ancora comunicata perché Galliani vuole trovare una soluzione che accontenti il club e Inzaghi dopo il colloquio con Tullio Tinti, il procuratore di Superpippo.

Prima di occuparsi del reparto difensivo, che potrebbe vedere la conferma di Mexes, in scadenza di contratto, il Milan vuole approfondire e tentare di chiudere l'affare Ibrahimovic. Lo svedese, tramite il suo procuratore Raiola, ha già avuto importanti abboccamenti con i plenipotenziari milanisti, si dice raggiungendo un pre-accordo circa il suo ingaggio introno ai 6,5 milioni per i prossimi tre anni. L' impressione già sottolineata è che Silvio Berlusconi voglia regalare al suo nuovo tecnico una rosa già completa nel giorno del raduno, test il 6 e conferenza stampa il 7 o 8 luglio. C' è una tournée in Cina da onorare, il presidente ci tiene.