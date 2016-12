Mihajlovic a un passo dal Torino

Stando a quanto filtra, l'accordo con il Milan per la risoluzione consensuale ci sarebbe già. Una volta siglato l'addio ufficiale ai rossoneri il serbo potrà mettere nero su bianco con i granata. La firma è attesa tra giovedì e venerdì. Questione di ore, insomma, a meno che il Torino non decida di aspettare qualche giorno in più per dare anche alla Nazionale il tempo di accordarsi con Ventura. Quel che è certo è che la questione non sembra in discussione. Mihajlovic ripartirà dal Torino.