Miami e Beckham tentano Ibrahimovic

A giugno la Mls potrebbe abbracciare un nuovo campione: Zlatan Ibrahimovic . Lo svedese, come riporta L'Equipe, è finito nel mirino della nuova franchigia di Miami del proprietario David Beckham . L'attaccante, in scadenza di contratto, potrebbe non rinnovare con il Psg e decidere di andare oltreoceano per una nuova avventura. L'ex centrocampista è pronto a tutto per convincerlo. Si allontana l'ipotesi di un suoi ritorno al Milan .

David Beckham, con il suo gruppo, vuole fare le cose in grande e, dopo aver presentato il progetto stadio da 250 milioni di dollari, è pronto ad allestire una grande squadra. L'inglese ha individuato in Ibra la stella e ha già avviato i contatti per convincerlo: i due sono stati compagni a Parigi. L'ex centrocampista ha tutte le carte in regola per riuscire nel colpo. Ora la decisione aspetta a Zlatan che non ha mai nascosta la sua voglia di sbarcare, un giorno, negli States. Un problema per il Milan che continua a sognare il grande ritorno l'estate prossima a parametro zero.