Messi spegne i sogni della Premier, del Psg e di... Thohir

"Mai giocherò in un altro club europeo. Barcellona è casa mia, poi potrei chiudere la carriera in Argentina. Può succedere in futuro, ma ora voglio restare qui". Così Leo Messi nella tradizionale intervista concessa a France Football dal vincitore del Pallone d'Oro. Dunque i sogni della Premier, del Paris St Germain e di Thohir sono destinati a restare come tali.



L'asso argentino lo scorso anno è tornato ai suoi massimi livelli, trascinando i blaugrana ad uno storico triplete. "Sto molto meglio rispetto agli anni precedenti. Nel 2013 e nel 2014 ho avuto degli infortuni. Oggi penso di essere tornato al livello di tre o quattro stagioni fa", ha aggiunto la Pulce.

Il segreto del Barcellona di Luis Enrique è certamente l'affiatamento dei tra attaccanti Messi, Suarez e Neymar. "Quando il rapporto non è buono nello spogliatoio, si stenta a vincere titoli. Il buon rapporto con Neymar e Suarez è naturale", ha detto ancora Messi.

Il fuoriclasse del Barça ha parlato del suo compagno Neymar, finalista per il Pallone d'Oro. "Neymar un giorno vincerà il Pallone d'Oro perché ha tutto per riuscirci".

Quindi sul suo grande rivale Cristiano Ronaldo, Messi ha detto: "Siamo rivali, ma abbiamo ci siamo sempre rispettati e abbiamo una ammirazione reciproca. I suoi ultimi due Palloni d'Oro erano meritati".