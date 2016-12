Messi spaventa il Barça: "Futuro? Si vedrà" 

15:12 - Leo Messi spaventa il Barcellona e Manchester City, Psg e Bayern Monaco sono già in fila. La Pulce, in un'intervista a Olè, ha lasciato aperta la porta a un possibile trasferimento in estate: "Oggi vivo alla giornata. Penso a fare un buona stagione e a vincere i titoli che vogliamo al Barcellona. E nulla più. Dopo si vedrà. Il calcio fa tanti giri… Ho detto che mi piacerebbe restare semprà là, ma a volte non tutto va come si vuole".

A chi gli chiede se questa incertezza sia dovuta all'inizio di stagione non esaltante del Barça, Messi risponde: "E' normale che in un grande club quando si perdono due partite inizino a venire fuori i problemi, ma questa estate è arrivato un nuovo allenatore con nuove idee e per assimilarle ci vuole del tempo". Messi si sofferma infine a parlare dell'Argentina e del suo rapporto (spesso messo in discussione) con Tevez: "Il ritorno di Carlos con l'Argentina è importante per il giocatore che è lui ma a me non cambia niente. Penso che se avessi segnato in finale si sarebbe parlato di un Mondiale fantastico. Come ho già detto forse non ho giocato le mie migliori partite, ma non credo di avere fatto così male come si dice".