Messi, sirene inglesi: sondaggio di City, United e Chelsea

Futuro inglese per Leo Messi ? Secondo Mirror e Sun, l'entourage del campione del Barcellona è stato avvicinato da emissari di Manchester City, Manchester United e Chelsea che non hanno ricevuto un secco "no, grazie". Dopo il recente super rinnovo dei conttratti tv, ai club della Premier non fa più nemmeno paura la clausola di rescissione di 250 mln di euro. E le parole di Leo a Yahoo fanno tremare il Barça: "Ora penso al presente, non al futuro"

Dopo undici anni al Barcellona e dopo aver vinto tutto, Leo Messi potrebbe decidere di provare una nuova avventura in Premier League, nel torneo più ricco del mondo. E quanto sostiene (e spera) la stampa inglese, che ha rilanciato un interesse di City, United e Chelsea per il fuoriclasse argentino. E rispetto allo scorso mercato invernale, quando la Pulce disse no a Mourinho e un'affare complessivo da 600 milioni di euro tra cartellino e ingaggio, le cose sembrerebbero cambiate.



Il condizionale è d'obbligo, perché per la Pulce il Barcellona è più di un club, una vera e propria famiglia che lo ha accolto da ragazzino e lo ha curato dal nanismo. Se Messi è diventato il più grande calciatore del mondo è merito anche di questo club, oltre che delle sue straordinarie doti tecniche e una vena realizzativa che il solo Cristiano Ronaldo ha in comune con lui.



"Al Barcellona sono cresciuto, ho trascorso la mia vita e sto benissimo. Ma non penso al futuro, penso solo al presente". Sono queste le parole che non tranquillizzano i tifosi blaugrana, che avrebbero preferito la più classica delle dichiarazioni d'amore.