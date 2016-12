Messi, in quattro possono acquistarlo: c'è anche l'Inter

21:08 - Le ultime dichiarazioni di Messi ("Il mio futuro? Vedremo...") hanno fatto scattare l'allarme a Barcellona, che ora teme di poter perdere il suo fuoriclasse. Il quotidiano catalano Sport si è già spinto oltre, ipotizzando i club dove la Pulce potrebbe trasferirsi in caso di addio ai blaugrana. Le opzioni sono quattro: Psg, Manchester City, Chelsea e persino l'Inter di Thohir, che con l'avvento di Mancini si è guadagnata un certo appeal.

Secondo quanto riferito da Sport, il club favorito per la corsa a Messi - ovviamente nel caso in cui il Barcellona dovesse decidere di cederlo - è il Paris Saint-Germain, che può contare sui milioni degli emiri. I parigini, da tempo, strizzano l'occhio all'argentino che, però, potrebbe anche essere attratto dal fascino della Premier League. In tal caso, sarebbero City e Chelsea a contenderselo.



Sorprende, vista la situazione econonomica del calcio italiano, la presenza dell'Inter in questa rosa di candidate. Il cartellino di Messi ha una clausola rescissoria di 250 milioni di euro, mentre la Pulce guadagna 20 milioni a stagione e ha un contratto fino al 2018. Ecco perché l'argentino pare solo una suggestione per Thohir, che però in un'intervista dello scorso gennaio aveva lasciato aperto uno spiraglio: "Messi si può, a patto che le finanze del club non ne risentano". E l'arrivo di Mancini, che dimostra la voglia di successi del magnate indonesiano, non fa altro che alimentare quello che in questo momento sembra destinato a rimanere un sogno. Ma nel calcio, di impossibile, non esiste nulla.