Messi, giallo risolto: "Frainteso, voglio restare al Barça"

20:36 - Dove sta la verità? Cosa vuole fare Leo Messi? Resterà al Barcellona oppure no? Dubbi che lo stesso fuoriclasse argentino alimenta con le sue dichiarazioni sibilline e contraddittorie. Dopo le rassicurazioni rilasciate ai microfoni di Barça Tv - "Qui sto bene e non ho alcuna intenzione di andarmene - completamente diverso il tenore delle dichiarazioni rilasciate a Zurigo in occasione della cerimonia di consegna del Pallone d'Oro: "Dove giocherò l'anno prossimo? No so, non posso fare previsioni".

"Sono stanco " aveva puntualizzato Messi subito dopo la partita vinta contro l'Atletico Madrid. "Stanco perché in questi anni ho sentito di tutto sul mio conto. Che avevo pessimi rapporti con Guardiola, Ibrahimovic, Eto'o, Bojan. Che ho mandato via gente dal club. E in questa settimana di nuovo. Hanno detto che mio padre si è messo in contatto col Chelsea e che io voglio andar via. Si è detto che io comando qui, che ho chiesto la testa di Luis Enrique. Sono tutte bugie. Ci stanno tirando addosso un sacco di m... e la cosa strana è che tutto venga da Barcellona e non da Madrid come in altre occasioni. C'è gente che vuole danneggiare il club. Io non ho cacciato nessuno dal Barça, sono solo un giocatore, niente di più. Non ho posto condizioni per rimanere qui perché sto bene e non ho alcuna intenzione di andarmene".



Dichiarazioni che, insomma, non lasciavano spazio a grandi dubbi. A rimettere tutto in discussione però le parole pronunciate poche ore dopo a Zurigo: "Non so se giocherò nel Newell's a fine carriera, ma neppure so dove starò l'anno prossimo. Il calcio fa fare molti giri e può sempre succedere di tutto. Non si possono fare previsioni". Insomma, il futuro di Messi è sempre più un'incognita.

Poi ecco la spiegazione! L'argentino dopo la premiazione del Pallone d'Oro ha precisato: "Sono stato frainteso. Ho solo detto che solo Dio sa se Barcellona e Newell's Old Boys saranno le mie uniche squadre della mia carriera. La mia intenzione è quella di rimanere".