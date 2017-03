Messi e la "telefonata" misteriosa: avvertimento al Barcellona sul contratto?

Gioca, fa assist, segna e si riprende con il suo Barcellona la testa della Liga. Ma nella partita di Messi contro il Celta Vigo non c'è solo questo, non ci sono solo splendide giocate e applausi strappati alla tifoseria blaugrana. Nell'ennesima serata da fenomeno dell'argentino c'è anche una misteriosa esultanza dopo il primo gol che sta facendo discutere la Spagna.



Cosa significa quella telefonata mimata verso la tribuna? Un gesto che Messi ha ripetuto per tre volte, accompagnandolo con un altro che sembrava indicare "tanto, tanto", con lo sguardo rivolto verso la tribuna occupata dalla dirigenza catalana. Un moto di insofferenza per un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare? Così sembrano pensare tifosi e media spagnoli.