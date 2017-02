MERTENS: "HO RIFIUTATO LA CINA"

Anche Dries Mertens è finito nel mirino dei club cinesi. Lo ha svelato il diretto interessato al portale belga nieuwsbald.be. "I soldi che mi hanno offerto erano davvero tanti, ci ho pensato per un giorno e alla fine ho rifiutato - ha spiegato -. Vi posso assicurare una cosa: era davvero difficile dire no a una simile cifra, perché garantisce ricchezza ai tuoi figli e anche ai nipoti". "L'Asia è in cima alla lista dei miei desideri, ma per un'esperienza diversa dal calcio", ha aggiunto l'attaccante del Napoli.