Mercato, vi ricordate di Krasic? Può andare al Verona

Vi ricordate Milos Krasic ? Il serbo era arrivato alla Juventus , per 15 milioni di euro dal Cksa Mosca , nel 2010 con l'etichetta di Nuovo Nedved. E nella prima stagione sembra proprio così: 41 presenze (33 in A) e 9 gol (7 in campionato) con tanto di tripletta al Cagliari il 26 settembre. Poi con l'arrivo di Antonio Conte e il cambio di modulo Krasic si è perso. Oggi è svincolato e può finire al Verona.

Così l'esterno biondo (anche per questo era paragonato a Nedved) ha giocato nel Fenerbahce e in prestito al Bastia, senza mai tornare quello dei tempi del Cska Mosca e del primo anno bianconero. Tornato in Turchia non rientra nei piani del tecnico Ismail Kartal e viene messo fuori rosa. Krasic finisce al Lechia Gdansk, squadra della serie A polacca, ma due giorni fa ha risolto il contratto.