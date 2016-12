Mercato, tra la Juventus e Cuadrado c'è di mezzo Conte

La Juventus continua a cercare Juan Cuadrado ma l'arrivo del colombiano in bianconero è ostacolato da Conte. Marotta, infatti, preme per averlo in prestito (con versamento di 3,5 milioni di euro) e il colombiano ha già detto sì a questa ipotesi. Ma l'ex ct, che lasciò la Juve (tra le altre cose) per il mancato acquisto del colombiano, vuole monetizzare la cessione. Cuadrado, finora non utilizzato dal Chelsea, preme per tornare a Torino.