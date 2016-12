Mercato Torino: Ventura vuole Antonio Cassano

14:16 - La conquista dei sedicesimi di Europa League ha portato grande entusiasmo al Torino e già si pensa a come rinforzare la squadra per il 2015. Ventura vuole più qualità in attacco e il nome fatto dal tecnico alla società granata pe gennaio è suggestivo: Antonio Cassano. FantAntonio lascerà quasi sicuramente Parma a gennaio e potrebbe essere impiegato nelle sfide europee. Sullo sfondo restano anche Pinilla del Genoa e Pandev del Galatasaray.

Dopo i primi mesi di sacrifici anche in termini di rosa, per Ventura è tempo quindi di passare dalla cassa per ritirare con gli interessi il frutto del suo lavoro sul campo. La qualificazione all'Europa League, conquistata a scapito di qualche punto lasciato per strada in campionato, ha dato entusiasmo alla piazza e voglia di intervenire sul mercato al presidente Cairo che sta valutando diversi nomi. La richiesta del tecnico però è precisa e indirizzata alla qualità. Ventura vuole portare Cassano all'Olimpico, approfittando della situazione societaria e di classifica del Parma. Il barese, infatti, con ogni probabilità lascerà il Tardini a gennaio e la suggestione di un ritorno alla Sampdoria potrebbe rimanere tale con un intervento deciso da parte di Cairo, anche perché Mihajlovic non sembra troppo convinto dell'operazione. Cassano inoltre potrebbe essere tesserato per le coppe europee, così come Pinilla.

Il cileno è chiuso da Matri al Genoa e potrebbe già cambiare aria dopo pochi mesi in rossoblù. Una delle alternativa è Goran Pandev, mentre è più improbabile un ritorno di fiamma per Pazzini.