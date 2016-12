Mercato: Roma, quasi fatta per Perotti

Rudi Garcia avrà Diego Perotti : anche se il Genoa continua a negare, la Roma ha trovato l'accordo con l'esterno argentino e si sta parlando di cifre con i rossoblù. Perotti dovrebbe arrivare per 12 milioni di euro : 9 fissi più 3 di bonus, l'ufficialità potrebbe arrivare tra una decina di giorni. Il mercato giallorosso non si ferma, Sabatini resta vigile su Adriano ed El Shaarawy e pensa a come rinforzare la difesa.

La Roma è quindi molto vicina al secondo rinforzo per la sessione di gennaio (il 6 gennaio Gerson, preso dalla Fluminense, sarà nella capitale), il Genoa ha ormai scelto di cedere l'argentino anche per via delle ultime prestazioni non all'altezza della scorsa stagione mentre Garcia avrà il sostituto di Iturbe. Le due società stanno parlando anche di Torosidis ma la prima offerta genoana non ha convinto Sabatini.

Il ds romanista rimane vigile anche sui fronti El Shaarawy (che però. visto il probabile acquisto di Perotti, arriverebbe solo a condizioni favorevoli, Milan permettendo) e Adriano. Il brasiliano del Barcellona è obiettivo da due anni, questa sembra la volta buona anche perché lo stesso Luis Enrique ha ammesso che un'esperienza altrove potrebbe fargli bene.

Infine, il capitolo difesa. Nella lista di Sabatini ci sono Juan Jesus (Inter), Debuchy (Arsenal) e Kolosinac (Schalke 04) ma verrà fatto un tentativo anche per Arbeloa del Real Madrid. Questione portiere, avviati i contatti con l'Arsenal per il riscatto di Szczesny ma bisogna verificare anche la volontà del portiere.