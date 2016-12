31 agosto 2016 23:34 Mercato Roma: nessun colpo, ceduti Vainqueur e Ricci Via anche Torosidis e Sadiq (al Bologna), resta Iturbe

Ultimo giorno di mercato senza botti per la Roma. La società giallorossa ha lavorato solo in uscita, confermando invece Iturbe: il suo passaggio al Lione è sfumato. Salutano la capitale diversi giocatori: Torosidis e Sadiq vanno al Bologna, Vainqueur è stato ceduto al Marsiglia mentre Ricci è approdato al Sassuolo.



22:47 RICCI AL SASSUOLOIl Sassuolo ha preso Federico Ricci dalla Roma, che ha ceduto il giocatore in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

20:59 VAINQUEUR AL MARSIGLIAVainqueur ha preferito il Marsiglia al Nizza. Il centrocampista francese ha firmato con l'Olympique e saluta la Roma dopo una sola stagione.

19:15 RICCI A UN PASSO DAL SASSUOLOFederico Ricci è a un passo dal Sassuolo, l'affare dovrebbe chiudersi tra pochissimo. L'esterno sarà così un nuovo rinforzo per il club neroverde.

18:57 UFFICIALE: SADIQ E TOROSIDIS AL BOLOGNAIl Bologna ha ufficializzato gli arrivi di Sadiq e Torosidis dalla Roma: l'attaccante si trasferisce in Emilia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2017, con opzione per il riscatto a favore del Bologna e contro-opzione a favore della Roma; il terzino è stato invece acquisito a titolo definitivo.

16.45 ROMA-WILSHERE SALTASaltata la trattativa Wilshere-Roma: il giocatore inglese ha deciso di restare in Inghilterra per rimanere vicino alla sua famiglia e di prendere in consideraizone l'ipotesi Crystal Palace. Ora per i giallorossi torna di moda il nome di Grenier, classe 1991 del Lione

15.05 TORNA PREPOTENTEMENTE DI MODA WILSHEREJack Wilshere avrebbe rifiutato i trasferimenti al Bournemouth e al Crystal Palace per arrivare nel campionato italiano, più precisamente alla Roma, dove ritroverebbe l'ex compagno all'Arsenal Szczęsny. La società giallorossa vorrebbe prendere l'inglese con la formula del prestito secco e sarebbe disposta a pagare l'80% del suo stipendio. Secondo il giornalista della BBC, David Ornstein, Wilshere e la Roma avrebbero già trovato un accordo di massima. Per chiudere la trattativa mancherebbe solo il via libera dell’Arsenal.

14.50 SADIQ E TOROSIDIS AL BOLOGNALa Roma ha perfezionato due operazioni in uscita, entrambe verso Bologna. Torosidis si trasferisce in Emilia a titolo definitivo, mentre Sadiq arriva alla corte di Donadoni in prestito secco. Manca solo l'ufficialità

13.43 MAHER VA IN TURCHIAAdam Maher avrebbe scelto la Turchia. Come riporta Telegraaf.nl, infatti, a condizione che vadano a buon fine le visite mediche previste per oggi, il ragazzo passerà dal PSV all'Osmanlispor (che gioca in Europa League). Il ragazzo sarebbe già con il suo agente Sigi Lens nella capitale turca per definire i dettagli e dovrebbe essere ceduto con la formula del prestito annuale

11.55 VAINQUEUR VERSO IL NIZZAWilliam Vainqueur verso il Nizza. La trattativa del club francese per il centrocampista della Roma è in fase avanzata e ci sono contatti serrati in queste ore. Restano aperte piste in Premier, ma quella della Francia è in questo momento l'ipotesi più accreditata.

10.54 GRENIER IN POLECon Vainqueur destinato a partire (affare da 4/5 milioni), la Roma deve trovare un centrocampista per completare il reparto e il nome più caldo in questo momento è quello di Clement Grenier. Il gioiello classe 1991 del Lione è valutato 6 milioni di euro, ma i giallorossi lo vorrebbero in prestito.

10.33 ITURBE RESTA GIALLOROSSOSaltato definitivamente il passaggio di Juan Iturbe dalla Roma al Lione. I francesi così hanno chiesto Federico Ricci al ds Sabatini, che però di fatto lo ha già promesso al Sassuolo: la trattativa con i neroverdi è in fase molto avanzata

09.41 SPUNTA IL NOME DI RINCONSecondo la redazione di Tuttomercatoweb.com sarebbe Tomás Rincón del Genoa l'obiettivo numero uno per rinforzare la linea mediana della Roma. Il sudamericano ha richieste anche in Inghilterra, ma alla fine potrebbe spuntarla la squadra giallorossa che potrebbe cedere William Vainqueur al Crystal Palace, club fortemente interessato allo stesso Rincon.