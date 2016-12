Mercato Roma, lontano il rinnovo di Manolas

Juan Jesus preso, Nacho a un passo e lo svincolato Caceres molto vicino. Tutto bene sul fronte difensivo della Roma. O quasi, perché secondo quanto riportato dalla Gazzetta, Kostas Manolas scapita per rivedere il contratto allo scopo di ottenere un prolungamento con ritocco dell'ingaggio. Il forte centrale greco è in scadenza nel 2019. Arsenal e Chelsea lo vorrebbero ma, in caso di cessione, metà dell'incasso andrebbe all'Olympiacos.

E' presto per parlare di 'mal di pancia' per Manolas, ma tra il club e il difensore ellenico la tensione sta lentamente salendo. L'accordo per un prolungamento di un anno del contratto, al momento, sembra lontano. E le sterline della Premier League (con Arsenal e l'immancabile Chelsea in prima linea) iniziano a pesare. Sterline che, in caso di cessione, la Roma dovrebbe girare al precedente club di Manolas: l'Olympiacos, come rivelato ad aprile da Footbal Leaks, ha diritto alla metà degli introiti.