Mercato Roma: Liverpool all'assalto di Pjanic, il bosniaco dice no

11:27 - Tra una polemica e un'altra in casa Roma è anche tempo di pensare al calciomercato e in questo senso di salvaguardare il proprio patrimonio. Dall'Inghilterra, infatti, è rimbalzata la voce che il Liverpool abbia fatto un sondaggio con Pjanic per farne l'erede di Gerrard a fine stagione. L'offerta è ghiotta per tutti, ma il bosniaco sembra aver declinato l'invito. Col Cagliari invece si discute il riscatto di Nainggolan, i sardi giocano al rialzo.

In attesa di capire anche quale sarà il futuro di Destro, i giallorossi stanno lavorando sul centrocampo per cercare di dare continuità e prospettiva al reparto. L'ultima notizia è del sondaggio del Liverpool per Miralem Pjanic con una vagonata di soldi per la Roma. Si parla di quattro milioni di euro l'anno per il bosniaco e ben trenta per la società. Molto dipenderà dal giocatore stesso che al momento ha escluso la possibilità di lasciare l'Olimpico a fine stagione.

Un altro giocatore che vuole continuare a vestire il giallorosso è Radja Nainggolan. Il centrocampista è ancora in comproprietà con il Cagliari che, viste le ottime prestazioni, ha aumentato la domanda per la seconda metà del cartellino da 6 a 13 milioni, forte anche degli approcci di Liverpool, Juventus e Manchester City. Per evitare complicazioni la Roma vorrebbe chiudere l'affare entro gennaio, ma non sarà facile trattare coi sardi che da questa cessione potrebbe rifondare mezza squadra.