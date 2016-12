Mercato Roma, Fazio nome nuovo per la difesa

Walter Sabatini continua a sondare diverse piste per rinforzare la difesa della Roma . Accantonata, almeno per il momento, la pista Nacho , il ds giallorosso ha messo gli occhi sull'argentino Federico Fazio del Tottenham. L'intenzione è quella di prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto a circa 6 milioni di euro. Intanto per la fascia destra la Roma continua a seguire Pablo Zabaleta del Manchester City.

In attesa del rientro di Rudiger e con Nacho 'stoppato' da Zidane, l'argentino classe 1987 (con passaporto italiano) potrebbe rappresentare il primo cambio per Juan Jesus e Manolas. Senza dimenticare che i rapporti tra quest'ultimo e la Roma sono, al momento, piuttosto tesi a causa della richiesta di rinnovo e della pressione del Chelsea. Fazio ha fatto ottime cose nel Siviglia prima di passare in maglia Spurs dove, soprattutto nella seconda stagione, ha faticato molto a trovare spazio. Il ritorno alla corte di Emery non lo ha aiutato a riprendersi un posto da titolare. Una situazione ideale, quindi, per consentire a Sabatini di piazzare il colpo.



Ma il ds della Roma ha un'altra missione: regalare un 'vero' terzino destro a Spalletti. Florenzi, come affermato dallo stesso tecnico, è adattato in quel ruolo e Torosidis rappresenta l'unica alternativa. Secondo la Gazzetta dello Sport, i Giallorossi avrebbero sondato il terreno per Pablo Zabaleta, terzino di grande esperienza del Manchester City. Altre voci danno invece Sabatini impegnato sia sul fronte Bruno Peres (anche se il brasiliano del Torino costa molto) che su Widmer dell'Udinese.