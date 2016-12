Mercato, Roma al palo: bloccati circa 60 milioni

A Roma, dunque, tira una brutta aria. Niente di grave, per carità. Ma qualcosa non sta girando per il verso giusto a Trigoria. Soprattutto per quanto riguarda il mercato. Garcia andrà in ritiro senza nuovi giocatori (Iago e Romagnoli a parte) e col muso lungo. A dispetto delle parole di Pallotta, infatti, il famoso "gap" con la Juve resta intatto. Il recupero di Strootman e Castan è da valutare e la situazione di Cole ancora da definire.



Sul mercato, in casa Roma, a bloccare tutto sono soprattutto i giocatori in uscita. Senza le cessioni di Maicon, Doumbia, Destro e Gervinho (60 milioni tra cartellini e ingaggi), Sabatini è costretto infatti a muoversi con molta cautela, prestando il fianco alla concorrenza. E lo dimostrano gli affari Bacca e Luiz Adriano, finiti lontano da Roma. Milan e Inter si stanno rinforzando parecchio, la Roma invece resta al palo e da quasi favorita per lo scudetto della scorsa stagione ora sembra già dietro alle due milanesi. Una situazione complicata, aggravata anche dal rapporto teso tra Garcia e la società. Un mix di aspettative mal riposte e promesse non mantenute che potrebbe far esplodere l'ambiente giallorosso e pesare sul rendimento della squadra.



Il mercato però non è ancora chiuso e nelle prossime settimane Sabatini potrebbe invertire la rotta, facendo tornare il sorriso al tecnico francese e ai tifosi. Prima dovrà piazzare soprattutto Gervinho e Doumbia, che potrebbero finire in Cina in cambio di un bel gruzzolo da reinvestire immediatamente su Dzeko. La trattativa col City è ben avviata e Garcia incrocia le dita in attesa di un accordo. Ma il bosniaco non è l'unico obiettivo dei giallorossi. Il sogno di Sabatini & Co., infatti, si chiama Ibrahimovic. In caso di partenza dal Psg, lo svedese sembra destinato al Milan, ma non si escludono clamorosi colpi di scena, con i giallorossi che restano alla finestra in attesa di sviluppi. Sembra invece definitivamente sfumata la pista Higuain. La Roma ha sondato il terreno col fratello-agente del giocatore, ma De Laurentiis non vuole cederlo e non sarà facile trovare giocatori di qualità negli ultimi giorni di trattative. A Trigoria il mercato è in stand-by.