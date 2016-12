Mercato Real Madrid: il TAS concede la sospensione cautelare del blocco

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna ha concesso al Real Madrid la sospensione cautelare della sanzione imposta dalla FIFA in merito alla violazione del regolamento per l'ingaggio di giocatori minorenni che ha bloccato il mercato degli spagnoli fino al gennaio del 2018. Con la decisione del Tas i giocatori coinvolti potranno tornare a giocare e se una decisione contro il ricorso non arriverà entro l'inverno, il Real potrà fare mercato.

La decisione del Tas è stata resa nota dal Real Madrid con un comunicato: "Il TAS ha concesso al Real Madrid CF l'ingiunzione richiesta dal club prima della sanzione della Fifa. Pertanto i minori colpiti da questa sanzione potranno tornare a giocare con le rispettive squadre". Questa concessione apre quindi un nuovo scenario nella battaglia tra il club spagnolo e il massimo organismo del calcio mondiale: se una risposta definitiva, e negativa, al ricorso presentato dal Real Madrid non arriverà entro l'apertura del mercato invernale 2017 (due gennaio), la società di Florentino Perez potrà acquistare giocatori e inserirli in rosa normalmente.



Discorso diverso per il momento per l'Atletico Madrid. Il Tas, infatti, si è pronunciato solo sul Real per un duplice motivo. Il primo è che l'Atletico è stato capace di regolarizzare la situazione dei minorenni coinvolti nel caso. Il secondo è che i Colchoneros non hanno ancora presentato il ricorso contro la sanzione imposta dalla Fifa.