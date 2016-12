Mercato, Raiola: "Ibrahimovic potrebbe tornare al Milan"

Mino Raiola inizia a smuovere le acque del calciomercato e l'argomento principe non può che essere Zlatan Ibrahimovic , in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e in procinto di provare una nuova avventura. Premier League? Mls? Cina? Secondo il procuratore dello svedese, ci potrebbe anche essere un ritorno di fiamma dalle parti di Milano, sponda rossonera: "Ibra potrebbe tornare in Italia, al Milan ".

Così Raiola sul possibile ritorno di Ibrahimovic in Italia: "Potrebbe. C'è un discorso avviato con una squadra in cui ha lasciato il segno". Questa squadra è il Milan: "Sì. ha dimostrato di poter fare gesti incredibili. Anche di rinunciare a tanti milioni per andare al Milan. Anche se, a oggi, non ha ancora scelto".

Le rivelazioni del procuratore sportivo, però, non si fermano qui e riguardano anche la Juventus: "Pogba al Chelsea? Non ora" si legge nel'estratto dell'intervista a Gq in uscita venerdì. Una mezza rassicurazione per i tifosi bianconeri, una sorpresa quella riservata ai giallorossi: "Fui più vicino di Pallotta a comprare la Roma. Avrei voluto rifondarla iniziando dall'allontanamento di Totti".

Infine, su Balotelli: "Non è è finito, lo sarà solo da morto. Mario ha fatto passi importantissimi nella vita privata, e ora che non fa più errori deve ritrovare il suo equilibrio. E' un grande calciatore. Se Balotelli avesse avuto la mentalità di Zlatan, Messi avrebbe avuto qualche Pallone d'Oro in meno. Mi dispiace per Mihajlovic, con Mario si è comportato da grande uomo".