Mercato, Pjaca resiste: vuole Juve o Milan

Marko Pjaca è al centro di un vero e proprio intrigo di mercato. Ultima puntata della telenovela intorno al talento croato della Dinamo Zagabria è il suo 'no' al Napoli nonostante il parere favorevole del club per un pacchetto di 35 milioni con Rog. Lo stesso era successo con l'Inter. Ed ecco allora che il vero duello è tra Juve e Milan , le mete più gradite dal giocatore 21enne, con i bianconeri favoriti in questo momento nella corsa.

A questo punto sarà la volontà del giocatore, che si è messo in grande evidenza a Euro 2016 con la maglia della sua Nazionale, a far pendere l'ago della bilancia verso l'uno o l'altro club. Ieri a un certo punto sembrava vicinissimo il suo trasferimento al Napoli dopo il blitz del ds azzurro Giuntoli in Croazia, l'offerta di 35 milioni alla Dinamo Zagabria per Pjaca e Rog, e l'accordo finale con il club. Peccato che, ancora una volta e come già successo con l'Inter, il giocatore ha detto 'no, grazie': aspetta la Juve o il Milan. Che a differenza di azzurri e nerazzurri si sono mossi con il suo entourage e con il suo agente Marko Naletilic. Il dg dei campioni d'Italia Beppe Marotta ha fatto sapere allo stesso Naletilic che l'offerta bianconera è non più di 15 milioni, con la Dinamo che invece ne chiede 20. Dal canto suo il club rossonero può contare sull'ottimo rapporto tra Galliani e l'agente di Pjaca ma la situazione societaria non ancora definita congela al momento qualsiasi operazione.

"Se tutti questi grandi club sono interessati a me, vuol dire che sto facendo bene. E' un grande onore - ha fatto sapere intanto Pjaca - Dopo le vacanze riparto pieno di stimoli". Ma dove andrà? Di sicuro nessuna delle pretendenti si arrenderà facilmente.