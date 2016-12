Mercato, Ninkovic: "Ho rifiutato il Napoli perché il Partizan non avrebbe guadagnato nulla"

Il calcio è sempre meno uno sport e sempre più un'industria ma regala ancora storie toccanti. Questa viene dalla Serbia e riguarda Nikola Ninkovic, centrocampista 21enne acquistato dal Genoa (che lo ha girato in prestito al Chievo). Ninkovic ha spiegato in lacrime di avere ricevuto anche un'offerta dal Napoli ma di averla rifiutata perché "sarei andato via a zero e il Partizan Belgrado non avrebbe guadagnato nulla".