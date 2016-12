Mercato Napoli, ultima offerta per Maksimovic

La pista si è raffreddata ma non è ancora chiusa del tutto. Il Napoli giocare le ultime carte per arrivare a Maksimovic . E per farlo si affida all'agente del difensore Ramadani , l'unico in grado di fare da tramite tra Napoli e Torino. AdL ha presentato l'offerta da 25 milioni più bonus ma Cairo ha rifiutato, cercando di ottenerne 30. Il giocatore, che da circa una settimana non parla più col Torino, ha dato il suo assenso al trasferimento.

In rotta con la società dopo la fuga di qualche giorno fa, Maksimovic sembra ormai aver deciso di chiudere la sua avventura al Torino. I Granata, ovviamente, non l'hanno presa bene e per lui chiedono un compenso di tutto rispetto. Ma non è detto che il Napoli voglia colmare la distanza (di 5 milioni) che separa domanda e offerta.



Per questo motivo AdL tiene aperte le alternative: Mangala del Manchester City e Caceres, svincolato dalla Juventus. Intanto il Napoli aspetta l'arrivo di Marko Rog, che dovrebbe arrivare domani per le visite mediche dopo aver passato il playoff Champions con la Dinamo Zagabria.