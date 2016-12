Mercato Napoli, rilancio per Icardi: 52 milioni più 2 di bonus

E' fatta per Milik, ma De Laurentiis vuole mettere una pietra ancora più grossa sull'addio di Higuain. Il presidente azzurro, infatti, non molla la presa su Icardi. Rifiutata l'offerta di 50 milioni più 2 di bonus, il Napoli è tornato alla carica per avere Mauro Icardi alzando di due milioni la posta: 52 + 2. Ma come per la prima offerta, anche stavolta l'Inter ha risposto con un secco 'no'. Il giocatore ha già detto sì al contratto da 10 milioni.