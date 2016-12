1 febbraio 2016 Mercato Napoli: Regini per la difesa, Raicevic a giugno Radosevic va allʼEibar, sfuma Ninkovic

L'ultima giornata del mercato in casa Napoli si chiude con l'ufficialità di Regini, la lunga trattativa (impegno per giugno) per Raicevic, la beffa del Genoa per Nikola Ninkovic e un paio di conferme importanti come quella di Valdifiori e Gabbiadini. Restano in rosa anche El Kaddouri e Luperto. Il tutto condito dal tentativo di inserirsi nella trattativa tra la Juve e Lapadula e il passaggio di Radosevic all'Eibar.

UFFICIALE REGINIIl Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Vasco Regini dalla Sampdoria. Il difensore arriva in azzurro con la formula del prestito con opzione di riscatto.

AG. VALDIFIORI: "RESTA AL NAPOLI"Nonostante lo scarso impiego, Mirko Valdifiori resta al Napoli fino alla fine della stagione. Lo ha ribadito l'agente del centrocampista ex Empoli, Giuffredi. "Mirko resterà sino a giugno, poi in futuro vedremo", ha spiegato.

AG. GABBIADINI: "NON SI MUOVE"Manolo Gabbiadini resta agli ordini di Sarri. Nonostante lo scarso minutaggio l'ex punta della Samp ha deciso di rimanere al Napoli, rinviando tutte le discussioni sul suo futuro a giugno. "Deve giocare di più, ma a gennaio non si muove", ha detto il suo agente Silvio Pagliari all'Ata Hotel.

RAICEVIC E LAPADULAIl duello tra Juve e Napoli è andato in scena anche sul mercato dei giovani nell'ultimo giorno di mercato. Giuntoli si è inserito nella trattativa tra i bianconeri e Gianluca Lapadula del Pescara, rovinando un po' i piani di Marotta. Poi, dopo una lunga trattativa, è riuscito a strappare al Vicenza un impegno di massima per giugno per Filip Raicevic.

RADOSEVIC ALL'EIBARL'Eibar ha ufficializzato l'ingaggio di Josip Radosevic. Il centrocampista del Napoli arriva in prestito, con opzione di riscatto, fino a giugno.

NINKOVIC, CHE BEFFASul fronte acquisti, il Napoli incassa una beffa dal Genoa. Il grande interesse per Nikola Ninkovic, classe 1994, non si è concretizzato. Il ds del Partizan Belgrado, Ivica Iliev, ha annunciato la cessione di Nikola Ninkovic al Genoa: "Ho ricevuto la chiamata del nostro dg Milos Vazura e mi ha informato che ha chiuso". Il giocatore poi è stato girato in prestito al Chievo fino alla fine della stagione.

NINKOVIC, CHE BEFFAIl Napoli viene beffato dal Genoa. Il grande interesse per Nikola Ninkovic, classe 1994, non si è concretizzato. Il ds del Partizan Belgrado, Ivica Iliev, ha annunciato la cessione di Nikola Ninkovic al Genoa: "Ho ricevuto la chiamata del nostro dg Milos Vazura e mi ha informato che ha chiuso. Sarà subito girato al Chievo in prestito fino a fine stagione".