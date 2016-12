Mercato Napoli, offerto un triennale a Strinic del Dnipro

20:54 - Non bastano la crisi nera di Hamsik, il blocco in zona gol di Callejon e i soliti problemi in difesa. Ora sul Napoli sta per abbattersi un'altra tegola: l'assenza del laterale algerino Ghoulam, uno dei pochi a salvarsi contro l'Empoli. Il difensore sarà impegnato in Coppa d'Africa (17 gennaio - 8 febbraio) e Benitez vuole un sostituto: De Laurentiis avrebbe presentato un triennale da un milione e mezzo a Strinic, in scadenza il 31 dicembre col Dnipro.

Nei giorni scorsi era stato l'agente del terzino croato, Tonci Martic, a confermare i contatti con il Napoli sottolineando però la mancanza di un'offerta concreta. Ora però gli Azzurri sembrano pronti allo scatto decisivo, con un contratto in grado di battere l'offerta degli altri club europei. Ma sulla lista di Benitez, per la fascia, c'è anche il nome di Schmelzer: il terzino del Borussia piace anche all'Inter e soprattutto alla Juve. Un motivo in più per virare sul 27enne Ivan Strinic, sicuramente più facile da raggiungere, agenti permettendo.



Diversamente dall'inizio del campionato, ora la crisi del Napoli riguarda anche l'attacco. Callejon si è bloccato dopo la convocazione in nazionale: lo spagnolo non segna da quattro partite ed è fermo a quota otto gol. Anche in questo caso la 'toppa' potrebbe arrivare dal mercato con l'acquisto di Manolo Gabbiadini. Basteranno questi innesti a rilanciare la corsa del Napoli?