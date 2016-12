Mercato Napoli: il Barcellona vuole Insigne

Lorenzo Insigne è finito nel mirino del Barcellona . Il presidente blaugrana ha promesso a Luis Enrique l'acquisto di un quarto attaccante e secondo As una delle piste più calde porta al talento del Napoli . Il Barça sarebbe pronto a inserirsi tra il giocatore e il club che faticano a trovare un accordo: "La proposta non ci soddisfa" ha di recente dichiarato l'agente di Insigne. Sull'attaccante esterno ci sono tre grandi club europei.

L'addio di Higuain quest'estate è un freno importante a questa trattativa, ma il Barcellona fa sul serio e qualche contatto con l'entourage del giocatore a titolo informativo è stato fatto. Fabio Andreotti, agente di Insigne, non lo ha mai nascosto e i problemi nel rinnovo con il Napoli potrebbero giocare un brutto scherzo ai tifosi azzurri: "La proposta azzurra non ci soddisfa. Tre grandi club europei vogliono Insigne e questo Giuntoli lo sa". Un avviso che non può passare inosservato.



Il Barcellona, come riporta As, è alla ricerca del quarto attaccante da inserire in rosa promesso a Luis Enrique, e uno dei profili nella lista è proprio il 25enne napoletano.