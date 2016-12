Mercato, Mou in aiuto dell'Inter: Pioli pesca in casa United

José Mourinho arriva in aiuto dell' Inter . Suning è a caccia di affari low cost sul mercato di gennaio e le occasioni migliori potrebbero arrivare proprio dal Manchester United dell'ex tecnico nerazzurro. Secondo Il Corriere dello Sport, oltre a Darmian , sono tre i giocatori che non hanno convinto lo Special One e che potrebbero far comodo a Pioli : Chris Smalling e Daley Blind per la difesa, Memphis Depay per il reparto avanzato.

Su Darmian l'Inter si muove da tempo. L'ex giocatore del Torino ha trovato un po' di spazio nelle ultime partite, complice l'infortunio di Antonio Valencia, ma resta indietro nelle gerarchie di squadra e sarebbe più che contento di tornare in Italia. Per lui i nerazzurri hanno pronta un'offerta di prestito per sei mesi con diritto di riscatto.



Ma non c'è solo l'azzurro nella lista dei partenti in casa United. Mourinho a gennaio ha intenzione di liberarsi di parecchi giocatori, tra cui Schweinsteiger, Rojo e Shaw. Quelli che stuzzicano l'interesse dei nerazzurri sono però Smalling, Blind e Depay. I primi due potrebbero essere importanti rinforzi per il reparto arretrato, mentre l'olandese darebbe nuova linfa agli esterni d'attacco e si sposerebbe a meraviglia con il 4-3-3. Non ci sono dubbi che sarà lui il pezzo pregiato del mercato di riparazione. Fresco di doppietta con la nazionale olandese, ha già attirato le attenzioni di parecchie squadre, tra cui Milan e Roma. Un'occasione allettante per molti, insomma. L'Inter, però, a Manchester ha un amico in più.