Mercato Milan: ultimatum Badelj, Pavoletti nel mirino, Isco sogno infranto

CAPITOLO CESSIONI Domani dovrebbe essere la giornata decisiva per il futuro di Carlos Bacca, che ormai da un mese riflette sulla proposta del West Ham (arrivato a offrire 5 milioni netti a stagione all'ex Siviglia) e che domani dovrebbe dare la sua risposta definitiva agli Hammers. Il colombiano è indeciso perchè vorrebbe giocare la Champions , che il West Ham non disputerà, ma è anche vero che nessun altra società è disposta a offrirgli uno stipendio del genere e, soprattutto, nessun altro club è disposto ad accontentare le richieste economiche del Milan, che chiede i 30 mln spesi l'anno scorso per prelevarlo dal club andaluso. Sempre nel reparto offensivo i rossoneri cederanno anche Alessandro Matri , che piace a Sassuolo e Genoa (potrebbe rientrare nell'affare Pavoletti), mentre Montella e Galliani non vorrebbero privarsi di Mattia De Sciglio, pezzo pregiato della rosa e prodotto del vivaio milanista, che piace a Liverpool, Juve, Napoli (AdL ha offerto 15 milioni) e Roma, che nelle ultime ore ha sondato il terreno con i rossoneri. Il Milan per il terzino azzurro chiede non meno di 20 milioni ma, come detto, non vorrebbe privarsene.

CENTROCAMPOIn mezzo al campo, come è noto, Montella ha chiesto a Galliani due vecchi pallini: Cuadrado e Badelj. Per il colombiano del Chelsea, che vorrebbe tornare in Italia ma che Conte è restio a lasciar partire, la trattativa è difficile perchè il club inglese considera la sua partenza con la formula della cessione temporanea solo se vincolata ad un obbligo di riscatto intorno ai 20 milioni e, come detto, il Milan non ha i liquidi e la nuova proprietà cinese non ha ancora autorizzato spese che ricadano nel prossimo bilancio. Ancora una volta l'unica speranza è cedere Bacca. Qualche speranza in più, invece, per Milan Badelj: la Fiorentina ha dichiarato il croato incedibile, ma il giocatore va in scadenza tra due anni e sta facendo pressioni per essere ceduto. Il Milan, che è disposto a spendere 8/10 milioni, aspetterà 2/3 giorni per capire se l’opera di persuasione dell’agente del croato sulla Viola avrà successo, altrimenti potrebbe virare su Oguzhan Ozyakup, mezz’ala classe 1992 del Besiktas con passaporto olandese. Questa mattina Badelj ha incontrato Corvino per ribadire la sua volontà di lasciare la Fiorentina. La società viola, però, ha detto no alla cessione. E' destinato a rimanere solo un sogno invece il talento del Real Madrid Isco, che sembrava finito in orbita rossonera dopo una presunta rottura con Zidane ma che invece è stato convocato per la finale di Supercoppa europea. "Isco vuole proseguire la sua avventura al Real Madrid e spera di poter rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2018 - ha detto il padre e agente del giocatore - In queste settimane sono uscite tante voci, ma non ci interessano. Al momento non abbiamo preso in considerazione nessuna offerta, né del Milan né di altri club".