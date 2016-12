Mercato Milan, rilancio decisivo per Bentancur

D'accordo con la nuova proprietà e con il direttore generale e amministratore delegato in pectore Fassone, Galliani vuole investire i 15 milioni disponibili per l''uruguayano del Boca Juniors. Il giocatore piace anche a Montella, che tuttavia preferirebbe tenere il posto da extracomunitario per Cuadrado.



Ma attenzione al colpo di coda della Juventus. I bianconeri potrebbero prendere Bentancur pagando il cartellino in due rate e lasciandolo per un'altra stagione in Argentina. Un'opzione, questa, molto gradita al Boca ma meno all'entourage del giocatore, che vorrebbe arrivare subito in Italia e in maglia rossonera. A Milanello Bentancur può avere subito spazio mentre, in caso di acquisto da parte della Juventus, finirebbe molto probabilmente in prestito.



Tuttavia il Milan non ha abbandonato le altre piste per il centrocampo. Rimane in piedi quella 'storica' che porta a José Sosa, possibile alternativa per Montella ma anche lui extracomunitario. Per l'argentino del Besiktas l'offerta del Milan è arrivata a 7,5 milioni di euro. Tra i giocatori ancora monitorati da Galliani, infinie, ci sono Kovacic (in prestito dal Real Madrid), Paredes e Badelj.



Intanto De Sciglio blocca sul nascere la possibile cessione al Napoli. Il giocatore ha detto no all'ipotesi di un trasferimento in maglia azzurra. Giuntoli aveva offerto circa 15 milioni per il terzino del Milan e della Nazionale.