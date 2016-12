Mercato Milan: per il centrocampo spunta Bentancur

I primi contatti tra la società rossonera e quella argentina sono arrivati nella notte quando il Milan ha confermato di voler fare un'offerta per il talento uruguayano. Una trattativa tutt'altro che semplice, complicata dalla presenza della Juventus che sul giocatore vanta un'opzione. Ecco perché dopo Pjaca potrebbe scoppiare un'altra guerra di mercato, questa volta Oltreoceano ma con i bianconeri con il coltello dalla parte del manico. Il classe 1997 è valutato 15 milioni di euro e da extracomunitario chiuderebbe le porte a Sosa e Cuadrado, due dei giocatori nella lista dei dirigenti rossoneri per l'estate.



Il benestare della nuova proprietà del è arrivato: il Milan ha a disposizione un extrabudget da 15 milioni per il colpo a centrocampo. Montella ha chiesto un giocatore in grado di dettare i tempi in mezzo al campo, ma dopo che le piste Badelj e Isco sono sfumate, resta il mistero attorno al ister X. Sulla lista dei dirigenti è tornato Rabiot del Psg a far compagnia all'ex interista Kovacic. Sullo sfondo però resta possibile la pista Cuadrado, ma con una strategia diversa che chiuderebbe all'arrivo di Bentancur.