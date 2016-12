Mercato Milan, offerta per Brozovic della Dinamo Zagabria

14:40 - Duttilità e tecnica. Il Milan sembra aver trovato lo scudiero ideale per il rientrante Montolivo. I rossoneri seguono con grande interesse il centrocampista della nazionale croata Marcelo Brozovic - 22 anni - per puntellare un reparto carente in fase di impostazione. La Dinamo Zagabria ha già rifiutato un prestito con diritto di riscatto e chiede 8 milioni contro i 4 offerti da Galliani. Lo scenario, però, potrebbe cambiare se la Dinamo uscisse dall'Europa League.

Un'ipotesi, questa, non molto remota visto che la squadra allenata da Mamic è terza nel suo girone con tre soli punti. Inoltre, i rossoneri dovrebbero guardarsi dall'assalto del Borussia Dortmund. I tedeschi, infatti, sono interessati al giocatore croato che contro l'Italia, a San Siro, ha giocato come mediano nel 4-2-3-1 di Kovac. Per ora, dunque, tra il Milan e Brozovic ballano 4 milioni. Ma Galliani guarderà con interesse la partita tra Dinamo Zagabria e Astra Giurgiu: in caso di mancata vittoria, il prezzo potrebbe magicamente abbassarsi. Brozovic, in grado di giocare anche come trequartista, potrebbe fare molto comodo a Inzaghi.