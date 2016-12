Mercato Milan live: Witsel, c'è intesa sul contratto

27 giugno 2015 Mercato Milan live: Witsel, cʼè intesa sul contratto E arriverà anche Luiz Adriano dallo Shakthar

OPERAZIONE BACCA, RAMI FUORIAdil Rami non sarà tra i nomi dell'operazione Bacca. Il giocatore, che piace al Lione, ma anche in Spagna, per ora resta fuori.

MILAN, ACCORDO COL SIVIGLIA PER BACCAManca ancora l'ufficialità, ma Carlos Bacca è un nuovo attaccante del Milan. Dopo aver trovato l'accordo con il giocatore (contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a salire), il Milan ha deciso di pagare la clausola rescissoria di 30 milioni di euro al Siviglia.

LA SVOLTA: BACCA HA DETTO SìIl Milan è vicino a Carlos Bacca. Raggiunta l'intesa fra il club rossonero e gli agenti del colombiano. Un passo decisivo, nel tardo pomeriggio di oggi. Dopo il sì di Bacca, Galliani si accinge a portare avanti la trattativa col Siviglia sulla base di una clausola da 30 milioni. Con o senza Rami? La trattativa è entrata nella fase decisiva.

INTESA SUL CONTRATTO PER WITSELSecondo calciomercato.com, Axel Witsel si avvicina ai rossoneri. I contatti delle ultime ore hanno portato a un accordo per il contratto del giocatore: Witsel avrebbe accettato un quadriennale da oltre 4 milioni a stagione. Ultimo ostacolo (il più grande) lo Zenit, che vuole 40 milioni per il gioiello belga.

MILAN-LUIZ ADRIANO, SI PUO'Il Milan è già d'accordo con Luiz Adriano. L'attaccante brasiliano è in scadenza il 31 dicembre 2015 con lo Shakthar ed è per questo che ha rifiutato l'offerta dell'Al Ahli. Adesso i rossoneri devono uscire allo scoperto e mettersi a trattare con il club ucraino. Vista la scadenza imminente, il prezzo non sarà alto per la casse rossonere. Silvio Berlusconi pretende due punte: Luiz Adriano e Bacca. Entrambi extracomunitari: da escludere quindi Abdennour, il difensore del Monaco, chiesto proprio da Sinisa Mihajlovic. Mircea Lucescu si era pronunciato ieri sul futuro del suo giocatore: "Luiz Adriano non ha voluto prolungare il suo contratto, noi abbiamo trovato un accordo con l'Al Ahli, ma il calciatore non vuole perché non vuole giocare negli Emirat. Magari entreranno in competizione altri club, come Roma, Milan e Monaco, quelli che lo volevano in inverno. Ha ancora 6 mesi di contratto, ma sarebbe meglio per noi ottenere qualche soldo per lui".

LUNEDI' LE VISITE PER BERTOLACCISarà lunedì il giorno di Andrea Bertolacci. Il neo acquisto rossonero si sottoporrà ai test medici e atletici e firmerà il contratto che lo legherà al Milan.

PJACA, A GIORNI L'INCONTRO CON L'AGENTEAdriano Galliani fa sul serio per Marko Pjaca, il trequartista della Dinamo Zagabria dalla valutazione di 10 milioni di euro. Il Milan ha in programma un incontro con il suo agente, Mamic, tra lunedì e martedì. I rossoneri seguono anche Vinko Soldo, difensore della Dinamo.

NOCERINO IN USCITAIl Milan deve sfoltire la rosa e oltre al mercato in entrata deve pensare a quello in uscita. In partenza c'è Nocerino: il centrocampista è vicino all'Atalanta. Al contrario, Muntari vuole rimanere e giocarsi le sue possibilità con Sinisa Mihajlovic.

RIFIUTATA L'OFFERTA PER LAPORTEAymeric Laporte, difensore classe 1994 dell'Athletic Club, è uno dei nomi indicati da Mihajlovic alla dirigenza rossonera, ma non vestirà la maglia del Milan la prossima stagione. La squadra basca ha infatti rifiutato l'offerta da 15 milioni forte di una clausola rescissoria da 50 milioni. Il presidente Urrutia non ha alcuna intenzione di trattare la cessione del giocatore per una cifra inferiore.

JACKSON MARTINEZ: "GIOCHERO' NELL'ATLETICO"Manca l'ufficialità dei comunicati, ma è una formalità: Jackson Martinez giocherà nell'Atletico Madrid. Lo ha confermato lo stesso attaccante colombiano: "Sì posso dirlo, ho firmato per i prossimi quattro anni".

INCONTRO PER BASELLIIn settimana ci sarà, finalmente per il Milan, l'incontro tra il club di via Aldo Rossi e l'Atalanta per Baselli. Il centrocampista piace da tempo ad Adriano Galliani. La Fiorentina sembra essere in vantaggio, ma i rapporti tra Milan e Atalanta sono buoni dopo l'affare Bonaventura dell'agosto 2014.

LUKAKU, DZEKO E LUIZ ADRIANO LE ALTERNATIVENelle trattative di mercato ci sono sempre altre alternative. Adriano Galliani, sempre per l'attacco, segue Lukaku (Everton), Dzeko (Manchester City, ma ha un ingaggio elevato) e Luiz Adriano, che ha appena rifiutato il trasferimento all'Al Ahli.

LUCESCU: LUIZ ADRIANO E' IN VENDITALuiz Adriano è tornato prepotentemente nel mirino del Milan. L'attaccante dello Shakhtar Donetsk ha rifiutato il trasferimento all'Al Ahly ma il tecnico del club ucraino Mircea Lucescu non ha nascosto la volontà di cederlo: "Avevamo un accordo, ma non vuole giocare negli Emirati. A questo punto torneremo a trattare con i club che si sono interessati a lui in passato come Milan, Roma e Monaco. Ha sei mesi di contratto con noi, ma tirare su qualche soldo sarebbe meglio per noi" ha dichiarato al romeno Dolce Sport.

L'AGENTE DI BACCA A MILANOIl Siviglia per Carlos Bacca vuole i 30 milioni di euro della clausola rescissoria. Una cifra che il Milan proverà ad abbassare inserendo nella trattativa una contropartita tecnica: si tratta di Adil Rami, difensore francese che piace molto al Siviglia, in particolare al tecnico Unai Emery. Nel frattempo, l'agente del colombiano è arrivato a Milano con un obiettivo piuttosto chiaro: provare a portare il suo assistito al Milan in questa finestra di mercato. “L'Italia è un possibilità? Nel calcio non si sa quello che succederà. Carlos è un attaccante di alto livello e l'Italia è un campionato top. Ma ha un contratto con il Siviglia e ci sono altri club di altri paesi interessati. Il Milan sarebbe una soluzione? Non posso parlare di un club in particolare. E' poco professionale per me, posso parlare solo del giocatore. E' un grande goleador. Ha segnato gol in Colombia, Belgio e Spagna", ha spiegato Sergio Barila, suo procuratore, a milannews.it.

BERTOLACCI, GALLIANI INCONTRA L'AGENTEE' in programma, in queste ore, un incontro tra Adriano Galliani e Alessandro Lucci, agente di Bertolacci. I due ultimeranno i dettagli per l'accordo di 4 anni a 1,5 milioni di euro a stagione. Poi, si potrà finalmente chiudere con la Roma sulla base di 20 milioni di euro.