22 giugno 2015 Mercato Milan live: si torna su Ibrahimovic e sale Cavani I rossoneri guardano con interesse anche lʼevoluzione del "caso" Nainggolan

MEXES, TENTAZIONE TRABZONSPORArriva dalla Turchia un'offerta per Philippe Mexes: il difensore francese è in scadenza di contratto con il Milan, ma è vicino al rinnovo per volontà di Silvio Berlusconi. Il Trabzonspor, però, gli ha proposto 2,5 milioni di euro più un milione in caso di vittoria del campionato.

AG. RABIOT: "VIA DAL PSG. MILAN? E' PRESTO"Adrien Rabiot può lasciare il Psg, lo ha confermato la madre-agente Veronique a calciomercato.com: "Adrien vuole andare via dal Psg, lo confermo. Il Milan e l'Italia sono possibili destinazioni, ma è difficile parlare ora del futuro. E' troppo presto".

GALLIANI: "NON PARLO"Dopo i recenti colpi mancati, prosegue il silenzio stampa di Adriano Galliani sul mercato. Intercettato all'entrata del ristorante da Giannino a Milano, l'ad rossonero ha infatti dribblato i cronisti, trincerandosi dietro un secco no comment. "Non parlo"; ha detto.

DZEKO, AGENTE: "NON SI MUOVE"Dal sito bosniaco Nezavisne, l'agene di Edin Dzeko gela il Milan. "La probabilità che lasci il Manchester City è pari a zero", ha spiegato Irfan Redzepagic, spegnendo le speranze dei rossoneri di mettere le mani sull'attaccante.

AG. ABDENNOUR: "JUVE, INTER E MILAN"Altro derby milanese di mercato e ancora per un giocatore del Monaco: Aymen Abdennour. Lo ha rivelato l'agente a FootMercato: "L'Inter è interessata al giocatore, anche il Milan, poi Barcellona e Liverpool. Vogliono tutte parlare col Monaco, mentre la Juventus ha già incontrato il club. Non penso che il Monaco lo trattenga".

RIPRESI I CONTATTI PER IMBULAPotrebbe essere Giannelli Imbula il colpo per il centrocampo annunciato da Galliani. L'Inter ha mollato la presa sul centrocampista dell'OM, mentre il Milan ha ripreso i contatti per il 1992.

NEL MIRINO ANCHE RABIOTTra i tanti nomi accostati al centrocampo del Milan, è tornato di moda quello di Adrien Rabiot del Psg. Il talento francese piace da tempo alla dirigenza milanista che sta valutando di riallacciare i rapporti con la società parigina. Affare in ogni caso difficile.

OCCHI APERTI PER NAINGGOLAN Il futuro tutt'altro che deciso di Radja Nainggolan, ha fatto drizzate le antenne ai rossoneri. Se la Roma non dovesse accordarsi col Cagliari, ecco pronto l'assalto.

PER L'ATTACCO SEMPRE IBRA E CAVANIIl Milan ha bisogno di una ripartenza. Ecco perché i rossoneri ora vogliono mettere a segno un colpo importante. I nomi sono due, almeno per l'attacco. Si tratta per Cavani e Ibrahimovic che, alla fine, non è mai uscito dal mirino di Galliani.