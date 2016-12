24 giugno 2015 Mercato Milan live: Miha vuole Laporte. Luiz Adriano va negli Emirati Arabi Uniti Il brasiliano dello Shakhtar si trasferirà allʼAl Ahli

GABRIEL RIMANE IN PRESTITO AL CARPIC'è l'accordo tra Milan e Carpi per Gabriel: il portiere brasiliano, classe 1992, rimarrà in prestito per un'altra stagione al club emiliano dopo la stagione da protagonista in serie B.

SFUMA LUIZ ADRIANOSfuma un altro obiettivo di mercato per il Milan: Luiz Adriano sarà un giocatore dell'Al Ahli. Lo ha dichiarato lo stesso Abdullah Saeed al Naboodah, presidente della società degli Emirati Arabi Uniti con un annuncio sul suo profilo Twitter. Nei prossimi giorni saranno ultimati i dettagli del trasferimento dell'attaccante dello Shakhtar.

DALLA SPAGNA: INTERESSE PER GAMEIRONon solo Bacca sul taccuino di Galliani, che con il Siviglia ha in piedi anche il discorso riguardante la cessione di Rami. Dalla Spagna viene confermato l'interesse per Kevin Gameiro, attaccante ex Psg da due stagioni agli ordini di Emery. Classe '87, ha una valutazione che si aggira attorno ai 10 milioni.

AGENTE BASELLI: "CONTINUI CONTATTI CON IL MILAN"Basellli? I rossoneri e l'Atalanta hanno un rapporto di grande rispetto ed i contatti proseguono c'è un accordo per sedersi a parlare del suo futuro e valutare se c'è spazio per farlo giocare", le parole di Beppe Risso, agente del centrocampista, a Radio Kiss Kiss.

MIHAJLOVIC VUOLE LAPORTESinisa Mihajlovic segue Aymeric Laporte, difensore centrale classe 1994, mancino puro, dell'Athletic Bilbao. Ha una valutazione di 15 milioni di euro e una clausola rescissoria di 42 milioni di euro. Con la maglia dei baschi ha collezionato 49 presenze ufficiali tra Liga, Copa del Rey, Champions League ed Europa League. Punto fermo dell'Under 21 francese, Laporte è stato recentemente blindato dal Bilbao.

BACCA, RAMI PUO' ESSERE LA CHIAVESecondo El Mundo Deportivo il Milan potrebbe avere un piccolo vantaggio, su tutte le altre pretendenti, per Carlos Bacca, il centravanti colombiano del Siviglia che ha una clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Il club spagnolo è molto interessato a Rami: il francese potrebbe essere così una valida contropartita in una possibile trattativa.

GLIK L'ULTIMA IDEA Per ora è solo un'idea, ma chissà se Adriano Galliani farà un tentativo per Kamil Glik, il difensore capitano del Torino. Il prezzo del polacco non è basso e piace già al Galatasaray. Urbano Cairo vuole 15 milioni di euro e si attendono novità su questo fronte. Anche perché sulla lista del mercato in via Aldo Rossi hanno come priorità quella di acquistare un centrocampista e un attaccante.

HIGUAIN, PIU' DI UNA SUGGESTIONEHiguain, più di una suggestione per il Milan. Come ci riferisce Claudio Raimondi il club rossonero si muove a fari spenti e prosegue i contatti con il fratello-agente del Pipita, Nicolas, per cercare di trovare l'intesa con l'attaccante. Nella fase due dell'operazione si cercherà l'intesa con il Napoli: 50 milioni potrebbero bastare, tenendo anche conto che al momento non sono ancora arrivate offerte importanti dall'Inghilterra (vedi Manchester City).

L'OFFERTA PER BERTOLACCIIl Milan ci prova per Bertolacci, fortemente voluto da Sinisa Mihajlovic. Il giocatore è stato appena riscattato dalla Roma per 8,5 milioni, e i rossoneri sono pronti a metterne sul piatto 13 più 2 di bonus. I giallorossi ne chiedono 16,5: ci sono i margini per imbastire una trattativa.

AG. ARDA TURAN: "VUOLE LA PREMIER"Il Milan incassa il no di Arda Turan. Ha parlato il procuratore del giocatore Ahmet Bulut: "Vuole giocare in Premier League. I rossoneri e il Psg si sono interessati a lui insieme ad altre quattro società: ma la squadra italiana non rientra tra le sue opzioni, perché non gioca in Champions, così quest'ipotesi è stata messa da parte. E anche il Psg è solo un'alternativa perché lui vuole andare in Inghilterra".

DAL BELGIO: WITSEL A UN PASSODal Belgio sono sicuri: Witsel è a un passo dal Milan. "Axel Witsel firmerà con il Milan nelle prossime ore", scrive il Sudinfo.be, dando ormai per chiusa la trattativa per il centrocampista dello Zenit. In casa rossonera regna un certo ottimismo e nelle prossime ore, come rivela Claudio Raimondi, potrebbero arrivare importanti novità. La richiesta dello Zenit è di 35 milioni di euro: il club rossonero potrebbe assicurarselo a 25 (22 milioni più tre di bonus).

PSG, LACAZETTE LIBERA UNO TRA IBRA E CAVANISvanita l'ipotesi Jackson Martinez, che ha detto sì all'Atletico, in casa Milan si continuano a inseguire i sogni Ibra e Cavani. Le due piste sono molto complicate, ma, stando al Corriere dello Sport, l'eventuale arrivo al Psg di Lacazette potrebbe liberare uno dei due attaccanti.