Mercato Milan live, Miha vuole anche Kondogbia e Hummels

IBRA , SEGNALI NEGATIVI DAL QATAR

Notizie non positive dal Qatar per Ibrahimovic: nel lungo incontro avuto con lo sceicco Al Khelaifi, lo svedese non avrebbe chiesto di essere ceduto nè di rescindere il contratto in scadenza tra un anno. Al centro del colloquio solo un ritocco salariale. Al momento l'ipotesi Milan sembra così piuttosto fredda.

MIHA CENA AD ARCORE: SI PARLA DI KONDOGBIA E HUMMELS

Dopo aver passato la giornata a Milanello, Mihajlovic si è recato a cena ad Arcore dal presidente Berlusconi accompagnato da Adriano Galliani. Al centro dei colloquoi il mercato: il tecnico serbo vorrebbe anche Kondogbia e Hummels.

ANCHE IL SIVIGLIA VUOLE RAMI

C'è anche il Siviglia su Rami. Secondo Marca, il club andaluso avrebbe infatti messo nel mirino il difensore del Milan su espressa richiesta del tecnico Unai Emery, che lo ebbe alle sue dipendenze nella Liga già ai tempi del Valencia. Rami piace anche al Lione.

PREVISTA PER STASERA UNA CENA AD ARCORE

Stasera potrebbe esserci una cena ad Arcore, a Villa San Martino, tra Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e Sinisa Mihajlovic. Si parlerà di mercato per poi partire all'assalto di Kondogbia e Hummels.

BOATENG, RITORNO VICINO

Kevin Prince Boateng potrebbe tornare a far coppia con Ibrahimovic. In attesa di notizie da Doha dove Zlatan sta discutendo del suo futuro con la proprietà qatariota del Psg, è arrivata intanto quella che è ben più di un'indiscrezione circa il ritorno al Milan del ghanese. Boateng, licenziato dallo Schalke che aveva raggiunto proprio via Milan nel 2013, si sarebbe accordato così con la dirigenza rossonera. Un ulteriore rinforzo per Mihajlovic.

RAMI-LIONE, CONTATTI

Ci sono stati i primi contatti tra il Lione e l'entourage di Adil Rami. Si è soltanto all'inizio: il difensore francese vorrebbe rimanere a Milanello visto anche l'esonero di Pippo Inzaghi con il quale non scorreva buon sangue. Un ostacolo: il Lione lo vuole in prestito. Il club di via Aldo Rossi preferirebbe cederlo a titolo definitivo.

IL GENOA SOGNA EL SHAARAWY

Enrico Preziosi vorrebbe regalare ai suoi tifosi Stephan El Shaarawy. La trattativa tra Genoa e Milan per il prestito risulta essere piuttosto complicata, perché Adriano Galliani non vorrebbe privarsi del Faraone. Se ne parlerà nei prossimi giorni. Inoltre, la concorrenza è alta: l'attaccante rossonero piace ad Arsenal, Manchester City e Borussia Dortmund.

BIRSA VERSO IL CHIEVO

Il Milan è ormai vicino alla cessione, a titolo definitivo, di Valter Birsa al Chievo Verona. Il trequartista, già in prestito questa stagione al club gialloblù, era seguito con interesse anche dai turchi del Bursaspor.

DE JONG E MEXES RINNOVANO

Tema rinnovi in casa Milan. A giorni l'incontro con Adriano Galliani per Philippe Mexes e Nigel De Jong. Il difensore è un pallino di Silvio Berlusconi, mentre è stato Sinisa Mihajlovic a chiedere il rinnovo del centrocampista olandese che sarà così confermato davanti alla difesa.

UFFICIALE, MIHAJLOVIC E' IL NUOVO TECNICO

E' arrivata l'ufficialità: Sinisa Mihajlovic è il nuovo tecnico del Milan. Il comunicato è apparso alle 12.18 (mezz'ora dopo quello sull'esonero di Pippo Inzaghi) sul sito rossonero. Il serbo è il sesto tecnico straniero dell'era Berlusconi. Oggi andrà a Milanello. E' quindi iniziata l'era Mihajlovic. "Sinisa Mihajlovic, che ha firmato un contratto biennale, sarà il nuovo allenatore dell’A.C. Milan della prossima stagione sportiva. La società gli augura buon lavoro e i migliori risultati", si legge.

TUTTO FATTO PER MARTINEZ, AVRA' IL 9

Affare fatto in casa Milan per Jackson Martinez. Per l'ufficialità, stando a Tuttosport, mancano solo le visite mediche, che probabilmente svolgerà nelle prossime ore in Cile, dove la nazionale colombiana è impegnata in Coppa America. I rossoneri pagheranno al Porto l’intera clausola rescissoria da 35 milioni di euro, mentre l’attaccante firmerà un contratto quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. Il nuovo attaccante del Milan prenderà la maglia numero 9.

ESONERATO PIPPO INZAGHI

Il Milan ha esonerato Inzaghi. Lo ha comunicato il club con un comunicato sul suo sito web. "L'AC Milan comunica di avere esonerato l'allenatore della prima squadra, Filippo Inzaghi, che ringrazia per l'opera svolta", si legge nel testo.

CONTINUA IL PRESSING PER GODIN

Il Milan non si arrende e continua il pressing per Diego Godin. Nonostante Simeone lo consideri incedibile, stando al sito Web spagnolo Fichajes, i rossoneri avrebbero deciso di presentare comunque un'offerta all'Atletico Madrid per il difensore sudamericano.

IBRA, IL GIORNO DECISIVO

Ci siamo, ancora qualche ora e il futuro di Zlatan Ibrahimovic sarà più chiaro. Lo svedese è volato personalmente a Doha, accompagnato dal suo procuratore Mino Raiola, per definire l'addio con il Psg. Questa la volontà dell'attaccante, visto che i parigini non sembrano intenzionati a rinnovargli il ricco contratto per altri tre anni. Il Milan attende e Galliani, in contatto continuo con Ibra, aspetta la chiamata giusta.

OFFERTONA PER IMBULA

Il Milan sfida l'Inter per Imbula e Mendì. Secondo quanto riporta Sky Sport i rossoneri avrebbero offerto 28 milioni di euro al Marsiglia per i due giovani.

MARTEDI' INCONTRO IBRA-RAIOLA-PSG

Zlatan Ibrahimovic e Mino Raiola sono sbarcati a Doha, ma hanno rinviato il loro incontro con il presidente del Psg Nasser Al-Khelaïfi. E' martedì la giornata decisiva per capire il futuro dell'attaccante svedese. Il Milan resta alla finestra.

AS: MILAN SU ARDA TURAN

"Il Milan vuole Arda Turan", a scriverlo sono i colleghi spagnoli di "As". Secondo il quotidiano di Madrid i rossoneri sarebbero disposti a spendere la bellezza di 41 milioni di euro (la clausola rescissoria) per arrivare al centrocampista dell'Atletico. I Colchoneros avrebbero già trovato il sostituto: l'affare per Vietto del Villarreal è ai dettagli. Ci sarebbero già stati i primi contatti tra il Milan, grazie anche all'aiuto della Doyen, e l'agente del giocatore Ahmed Bolut.

LUIZ ADRIANO NEL MIRINO

Jackson Martinez e poi Ibra. Quindi un terzo nome: Luiz Adriano. Il tridente dei gol-Milan 2015-'16 va completato col brasiliano dello Shakthar, 28 anni, già nel mirino della Roma (che sembra aver desistito) e ora fra gli obiettivi di mercato rossonero. Luiz Adriano è allo Shakthar di Lucescu dal 2007, e fra le altre cose vanta 64 gare nelle Coppe europee (quasi tutte in Champions) nelle quali ha segnato 32 gol.

J. MARTINEZ, L'AGENTE: "A GIORNI SI CHIUDE"

In casa Milan sono ore caldissime sul fronte Jackson Martinez. Dal Cile, dove è impegnato in Coppa America con la Colombia, il giocatore non si sbilancia ("Sono molto vicino al Milan come ad altri club") mentre è decisamente più chiaro l'agente dell'attaccante, Luiz Henrique Pompeo: "Quando si può chiudere l'operazione? In qualche giorno di sicuro - dice a Milannews.it -, è una settimana decisiva per tutti".

AGENTE NIANG: "LAVORIAMO PER PROLUNGARE IL CONTRATTO"

Moussa Ndiaye, procuratore di Niang, ha spiegato ai microfoni di Milannews.it la situazione del suo assistito: "Abbiamo visto il Milan la settimana scorsa, abbiamo parlato dei sei mesi trascorsi a Genova e ovviamente del futuro. Il Milan vuole tornare al top e sta lavorando per questo, e tutti nel club rossonero pensano che Niang possa far parte di questo progetto, quindi siamo sulla stessa strada. Stiamo parlando di un prolungamento del contratto, è possibile che arrivi presto".