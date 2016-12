Mercato Milan live - L'agente di Martinez: "Grazie Galliani, ma va all'Atletico"

23 giugno 2015 Mercato Milan live - Lʼagente di Martinez: "Grazie Galliani, ma va allʼAtletico" Chiuso il discorso per il colombiano. Adesso si lavora per Bertolacci, Imbula più lontano

NON SI MOLLA BASELLIOltre a Bertolacci, il Milan non molla Baselli. Sul centrocampista è forte la concorrenza del Villarreal che vuole sia lui sia Zappacosta.

J. MARTINEZ, ORMAI E' ATLETICO MADRIDNelle tante interviste e dichiarazioni delle ultime ore Luiz Henrique Pompeo, agente di Jackson Martinez, non era mai stato così chiaro: "Ringrazio il Milan e specialmente il signor Galliani, che ha fatto di tutto per portarlo in rossonero. Ma il ragazzo ha preferito dire di sì all'Atletico Madrid per il progetto che hanno ideato per lui. L'affare è ufficiale perchè lo dico io, ha già firmato per i prossimi 4 anni e il club spagnolo ha pagato l'importo della clausola rescissoria di 35 milioni di euro", ha spiegato a Calciomercato.com.

RAMI SMENTISCE: "SUL MIO CONTO SOLO FALSITA'"Adil Rami smentisce le dichiarazioni: "Sul mio conto solo falsità. Non vere le voci di mercato". Il difensore francese è corteggiato da Lione e Siviglia.

AGENTE J. MARTINEZ: "MILAN? DISCORSO NON E' CHIUSO"Il Milan pensava di aver chiuso l'affare per Jackson Martinez, l'Atletico Madrid ha invece rovinato i piani rossoneri non facendo dormire sonni tranquilli ad Adriano Galliani. Ma l'agente dell'attaccante colombiano non chiude la porta al club di via Aldo Rossi: "Si sta scrivendo di tutto, ma noi non sappiamo niente, nemmeno dove andrà a giocare Jackson. La gente parla troppo, ripeto, non ci sono imposizioni di alcuna squadra ma solo negoziazioni in corso. Non è dell'Atletico Madrid e con il Milan il discorso non è del tutto chiuso. Jackson può fare grandi cose, che sia in Spagna, Italia o Inghilterra. Ci sono tante possibilità e non sappiamo dove andremo ma tra qualche giorno, che sia domani o dopodomani o nel week-end, arriverà qualcosa probabilmente", ha spiegato Pompeo nell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com.

RAMI: "VOGLIO GIOCARE LA CHAMPIONS"Adil Rami è a un passo dall'addio al Milan. Il difensore francese piace al Lione e al Siviglia. Adriano Galliani sta trattando con il club andaluso. "Prenderò una decisione in relazione agli Europei del 2016 e alla mia carriera. Io aspetterò, sono paziente, ho ancora due anni di mio contratto al Milan, ma il mio primo obiettivo è quello di trovare una squadra che mi permetta di giocare in Champions League", le parole di Rami nell'intervista rilasciata a L'Equipe Tv.

JOSE' MAURI, CI PROVA LA LAZIOIl fallimento del Parma ha sancito lo svincolo di tutti i giocatori della rosa gialloblù. Tra i più ambiti c'è sicuramente Josè Mauri, centrocampista classe '96 che si è messo in mostra nell'ultimo campionato. Secondo lalaziosiamonoi.it, nei prossimi giorni è previsto un vertice tra Tare e il procuratore del giocatore per presentare l'offerta della Lazio. Da battere la concorrenza di Fiorentina e Milan.

PRONTA L'OFFERTA PER BERTOLACCIDefinito l'accordo tra Roma e Genoa per il passaggio a titolo definitivo - dopo la risoluzione della comproprietà - di Bertolacci alla corte di Rudi Garcia, il Milan è pronto a presentarsi dal club giallorosso con un'offerta concreta per il centrocampista già in orbita nazionale. Il tecnico della Roma proverà a convincere Bertolacci a rimanere nella Capitale ma, a favore dei rossoneri, c'è invece la volontà del giocatore di trovare spazio altrove. La trattativa non è affatto facile, ma è pronta a decollare.

SI RAFFREDDA LA PISTA IMBULADifficilmente il Milan proverà un affondo con il Marsiglia per Imbula. Il giocatore, come spiegato anche da Milan Channel, ricopre una posizione in campo - davanti alla difesa - in cui Mihajlovic vuole far giocare De Jong. A meno di novità, dunque, l'affare non si farà

ACCELERATA PER JOSE' MAURIIl fallimento da ieri ufficiale del Parma permette al Milan di trattare direttamente con l'agente per arrivare a José Mauri. Il centrocampista dei ducali era dato per vicinissimo già settimane fa anche se nelle ultime ore su di lui si sono mossi diversi club, Fiorentina in testa. Probabile, quindi, che a questo punto i rossoneri stringano e provino a chiudere in un paio di giorni massimo

MEXES, TENTAZIONE TRABZONSPORArriva dalla Turchia un'offerta per Philippe Mexes: il difensore francese è in scadenza di contratto con il Milan, ma è vicino al rinnovo per volontà di Silvio Berlusconi. Il Trabzonspor, però, gli ha proposto 2,5 milioni di euro più un milione in caso di vittoria del campionato.

AG. RABIOT: "VIA DAL PSG. MILAN? E' PRESTO"Adrien Rabiot può lasciare il Psg, lo ha confermato la madre-agente Veronique a calciomercato.com: "Adrien vuole andare via dal Psg, lo confermo. Il Milan e l'Italia sono possibili destinazioni, ma è difficile parlare ora del futuro. E' troppo presto".

GALLIANI: "NON PARLO"Dopo i recenti colpi mancati, prosegue il silenzio stampa di Adriano Galliani sul mercato. Intercettato all'entrata del ristorante da Giannino a Milano, l'ad rossonero ha infatti dribblato i cronisti, trincerandosi dietro un secco no comment. "Non parlo"; ha detto.