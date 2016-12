Mercato Milan live: l'agente di Bacca è a Milano, rispunta Luiz Adriano

26 giugno 2015 Mercato Milan live: lʼagente di Bacca è a Milano, rispunta Luiz Adriano Si va avanti per il colombiano. De Jong resta rossonero fino al 2018

LUCESCU: LUIZ ADRIANO E' IN VENDITALuiz Adriano è tornato prepotentemente nel mirino del Milan. L'attaccante dello Shakhtar Donetsk ha rifiutato il trasferimento all'Al Ahly ma il tecnico del club ucraino Mircea Lucescu non ha nascosto la volontà di cederlo: "Avevamo un accordo, ma non vuole giocare negli Emirati. A questo punto torneremo a trattare con i club che si sono interessati a lui in passato come Milan, Roma e Monaco. Ha sei mesi di contratto con noi, ma tirare su qualche soldo sarebbe meglio per noi" ha dichiarato al romeno Dolce Sport.

L'AGENTE DI BACCA A MILANOIl Siviglia per Carlos Bacca vuole i 30 milioni di euro della clausola rescissoria. Una cifra che il Milan proverà ad abbassare inserendo nella trattativa una contropartita tecnica: si tratta di Adil Rami, difensore francese che piace molto al Siviglia, in particolare al tecnico Unai Emery. Nel frattempo, l'agente del colombiano è arrivato a Milano con un obiettivo piuttosto chiaro: provare a portare il suo assistito al Milan in questa finestra di mercato. “L'Italia è un possibilità? Nel calcio non si sa quello che succederà. Carlos è un attaccante di alto livello e l'Italia è un campionato top. Ma ha un contratto con il Siviglia e ci sono altri club di altri paesi interessati. Il Milan sarebbe una soluzione? Non posso parlare di un club in particolare. E' poco professionale per me, posso parlare solo del giocatore. E' un grande goleador. Ha segnato gol in Colombia, Belgio e Spagna", ha spiegato Sergio Barila, suo procuratore, a milannews.it.

BERTOLACCI, GALLIANI INCONTRA L'AGENTEE' in programma, in queste ore, un incontro tra Adriano Galliani e Alessandro Lucci, agente di Bertolacci. I due ultimeranno i dettagli per l'accordo di 4 anni a 1,5 milioni di euro a stagione. Poi, si potrà finalmente chiudere con la Roma sulla base di 20 milioni di euro.

UFFICIALE, DE JONG FIRMA FINO AL 2018Il Milan ha ufficializzato il rinnovo di Nigel De Jong. Il centrocampista rossonero ha firmato fino al 2018 con il club di via Aldo Rossi. Resterà in rossonero fino a 34 anni.

BERTOLACCI, DOMANI LE VISITE MEDICHEAndrea Bertolacci firmerà con il Milan un contratto di 4 anni a 1,5 milioni di euro a stagione. E' l'indiscrezione che trapela dalla trattativa tra i rossoneri e la Roma per il centrocampista, nel giro della Nazionale. Domani sono previste le visite mediche con il club di via Aldo Rossi.

MILAN-ROMA, VICINA L'INTESA PER BERTOLACCIIl Milan sarebbe vicino all'intesa con la Roma per Bertolacci. Lo sostiene Sky, secondo cui i rossoneri avrebbero offerto ai giallorossi la bellezza di 20 milioni di euro. Bertolacci è stato appena riscattato dalla Roma che lo aveva in comproprietà con il Genoa

BASELLI, OCCHIO ALLA FIORENTINAPotrebbe sfumare un altro possibile colpo del mercato rossonero. Baselli, da tempo accostato al Milan, sembra vicino alla Fiorentina.

BACCA, NESSUNA OFFERTA DAL LIVERPOOLUn rivale in meno per Milan e Roma nella corsa a Bacca. Il Liverpool, accostato al giocatore del Siviglia, non ha presentato alcuna offerta per il giocatore. Il Siviglia, dal canto suo, continua a chiarire di essere pronto a trattare solo con chi è disposto a pagare la clausola rescissoria

RAMI, IL DS DEL SIVIGLIA: "DIFFICILE PRENDERLO"Il Siviglia vuole Adil Rami. Lo ha confermato in conferenza stampa il ds del club spagnolo Monchi, che però ha aggiunto: "Sì, è vero, stiamo provando a prenderlo ma non è facile. Lo vogliono altre squadre e non siamo disposti ad aspettare in eterno, ma abbiamo l'ambizione di prenderlo". Poi su Bacca: "Chi lo vuole paghi la clausola".

DAL BELGIO: WITSEL, ACCORDO PER 30 MILIONINonostante i pochi riscontri trovati fino a questo momento, in Belgio ne sono sicuri: Axel Witsel vestirà la maglia del Milan e il trasferimento sarebbe già stato definito dallo Zenit per 30 milioni di euro. Secondo sudinfo.be, l'offerta del Milan sarebbe superiore a quella del Chelsea.

GLIK O MAKSIMOVIC PER LA DIFESAIl Milan punta a rinforzare anche il reparto difensivo. L'idea è quella di trattare con il Torino per uno tra Glik o Maksimovic. 15 milioni il costo del primo, 12 quello del secondo. Secondo Tuttosport i dirigenti rossoneri potrebbero proporre ai granata come pedina di scambio Alessio Cerci, prigioniero però di un contratto molto elevato.

SFIDA ALLA ROMA PER BACCAIl Milan lancia la sfida alla Roma per Carlos Bacca. Piace molto l'attaccante del Siviglia. Anche qui però i costi sono alti: per lasciare partire il giocatore il club spagnolo vuole i 30 milioni di euro di clausola rescissoria previsti nel suo contratto. Per Bacca si è fatto avanti anche il Liverpool.

GABRIEL RIMANE IN PRESTITO AL CARPIC'è l'accordo tra Milan e Carpi per Gabriel: il portiere brasiliano, classe 1992, rimarrà in prestito per un'altra stagione al club emiliano dopo la stagione da protagonista in serie B.

SFUMA LUIZ ADRIANOSfuma un altro obiettivo di mercato per il Milan: Luiz Adriano sarà un giocatore dell'Al Ahli. Lo ha dichiarato lo stesso Abdullah Saeed al Naboodah, presidente della società degli Emirati Arabi Uniti con un annuncio sul suo profilo Twitter. Nei prossimi giorni saranno ultimati i dettagli del trasferimento dell'attaccante dello Shakhtar.