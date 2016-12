Mercato Milan live, J. Martinez: "Arsenal? Felice per l'interessamento"

J. MARTINEZ: "ARSENAL? FELICE PER L'INTERESSAMENTO"

Non sono certo rassicuranti, per il Milan, le ultime parole di Jackson Martinez, a un passo dai rossoneri che, però, non hanno ancora chiuso ufficialmente: "I miei idoli sono sempre stati Ronaldo e Henry, perciò sono molto felice dell'interesse dell'Arsenal - dice l'attaccante colombiano dal Cile, come riportato dal Mundo Deportivo -. E' una grande squadra che gioca in uno dei migliori campionati al mondo".

AGENTE PJACA: "CONFERMO L'INTERESSE DEL MILAN"

"Confermo l'interesse del Milan", le parole di Marko Naletilic, agente di Marko Pjaca, il giovane trequartista della Dinamo Zagabria corteggiato dal club di via Aldo Rossi. "Ho un grande rapporto con i rossoneri. Loro avranno sempre una preferenza per me. Ho portato Boban, Simic, Savicevic al Milan. Quindi sono in grandi rapporti, per me avranno sempre la priorità su altre squadre. Pjaca è un ragazzo che interessa a molti club d’Europa. Naturalmente il cartellino è della Dinamo Zagabria e devono trattare con loro per acquistarlo. Lui sarebbe felicissimo di venire al Milan, è un club dal grande fascino, nonostante gli ultimi due anni siano stati complicati", ha aggiunto a milannews.it.

DE JONG RINNOVA DOPO LE VACANZE

Nigel De Jong rimarrà al Milan. La notizia è già su radio mercato ormai da giorni. Il centrocampista olandese, che Sinisa Mihajlovic ha voluto fortemente che rimanesse in rossonero, firmerà il rinnovo subito dopo le vacanze, appena rientrerà a Milano.

IL SIVIGLIA SI FA SOTTO PER RAMI

Il futuro di Adil Rami è sempre più lontano dal Milan. Il difensore francese piace tanto al Lione, ma nelle ultime ore si è fatto sotto il Siviglia. Il giocatore è finito nel mirino del tecnico Unai Emery.

MIHA VALUTA MUNTARI

Sinisa Mihajlovic vuole valutare Sulley Muntari, che nei mesi scorsi non aveva un ottimo rapporto con Pippo Inzaghi. Il centrocampista ghanese ora vuole rimanere in rossonero e allora il serbo gli potrebbe dare una nuova possibilità.

C'E' L'ACCORDO CON IL MONACO

Manca solo il sì di Kondogbia perché il Milan ha trovato l'accordo con il Monaco per il cartellino. Galliani attende nel suo ufficio ed è pronto a ripartire per Montecarlo per far firmare al centrocampista un contratto quadriennale.

PJACA, OBIETTIVO CONCRETO

Il Milan fa sul serio per Marko Pjaca. Galliani farà di tutto per prendere l'attaccante della Dinamo Zagabria che chiede almeno 10 milioni di euro.

KONDOGBIA, LE CIFRE

"Proposta al giocatore di 3,5 milioni di euro a stagione per quattro anni e 30 milioni al Monaco per il cartellino". Sono queste le cifre dell'affare Kondogbia come ha spiegato il collega di Premium Sport Carlo Pellegatti durante la rassegna stampa.

ATTESA PER KONDOGBIA

Può essere la giornata decisiva per Geoffrey Kondogbia al Milan. Dopo la cena di ieri sera con il centrocampista e la sua famiglia, Adriano Galliani è pronto a chiudere. L'ad rossonero è in attesa della risposta del francese dopo l'offerta formulata tra il secondo e il dessert... Per ora ancora nessun brindisi, ma lo champagne è in fresco. I rossoneri hanno fretta di chiudere per battere la concorrenza di Inter, Arsenal e Barcellona.

SALGONO LE QUOTAZIONI DI JOVETIC

Altro derby di mercato tra Inter e Milan. I rossoneri sono molto interessati Stevan Jovetic e le sue quotazioni sono decisamente in salita.

GALLIANI A MONTECARLO

Poco prima dell'ora di cena, Adriano Galliani è partito destinazione Montecarlo. In missione per Kondogbia. Il viaggio è stato spostato di qualche ora rispetto alle previsioni e l'incontro coi dirigenti del Monaco ci sarà fra questa sera, a tarda sera, e domani. Soprattutto domani.

LUIZ ADRIANO TRATTA CON 3 CLUB

Luiz Adriano, in scadenza il 31 dicembre con lo Shakthar Donetsk, non piace soltanto al Milan. Ma il brasiliano fa gola a molte squadre europee: secondo il quotidiano russo Izvestia, il suo agente è volato in Russia per trattare con lo Spartak Mosca, l'Anzhi Makhachkala ed il Krasnodar. Luiz Adriano chiede 4 milioni di euro a stagione.

MC: "KONDOGBIA E' MOLTO CARO"

Ancora Milan Channel, Mauro Suma: "Kondogbia è un affare di alto profilo, costa tanto. Galliani a Montecarlo? Non posso dire sì o no, vediamo le immagini di Montecarlo, ma senza impegno... Oggi come oggi, se chiediamo ai tifosi del Milan chi preferire fra Ibra e Kondogbia,m la maggioranza dice Kondogbia. E' un talento. Così come un talento è Pjaca". Le ultime dicono che l'ad Galliani sarà questa sera a Montecarlo e il vertice per Kondogbia ci sarà nella giornata di domani, venerdì.

MC: "IBRA E J. MARTINEZ, IL PUNTO"

Ancora Suma a Milan Channel: "La ricerca di un secondo attaccante fa parte delle strategie. Non voglio dire altro di Jackson Martinez, ora impegnato in Copa America e non è ancora un giocatore del Milan, vedremo dopo gli impegni e le visite mediche. Quando a Ibra, è un progetto molto aereo: Ibra è una figura imponente, importante, oggi è un giocatore del Paris St Germain e stiamo facendo discorsi di lungo respiro e lungo tempo. Oggi su Ibra non ci sono sviluppi né in senso positivo né in senso negativo. Nel 2010, il Milan ad agosto non pensava che il Barcellona lasciasse andar via Ibra, poi è accaduto. Oggi rispetto al Psg siamo sulla stessa linea di attesa".

MILAN CHANNEL: "SI DE JONG, NO BOATENG"

A Milan Channel, Mauro Suma fa il punto mercato: "Nigel De Jong è ormai prossimo al rinnovo, lui vuole rimanere. E siamo molto vicini a questo. Nigel aveva già manifestato la volontà di restare e si sta lavorando a questo. Non diamo l'ufficialità, ma siamo molto, molti vicini all'accordo. Boateng no, non verrà al Milan, al di là della stima e del passato e di quant'altro".

MEXES VERSO IL RINNOVO

Philippe Mexes è pronto a rinnovare di un altro anno il contratto in scadenza con il Milan. Il difensore francese firmerà fino al 2016 su espressa volontà di Silvio Berlusconi.

SU BOATENG ANCHE ROMA E GALA

Non c'è solo il Milan su Kevin Prince Boateng. Per il ritorno del ghanese i rossoneri dovranno sfidare la Roma e il Galatasaray, da tempo interessato al centrocampista che si sta liberando dallo Schalke 04.

DE JONG, RINNOVO VICINO

Vicino l'accordo tra Adriano Galliani e De Jong per il rinnovo del contratto. Per il centrocampista in scadenza pronto un biennale, si sta discutendo solo sui bonus. Nelle prossime 48 ore è attesa la fumata bianca.

SI VALUTA IL GIOVANE PJACA

Il Milan è a caccia di una seconda punta da affiancare a Martinez. Si tratta del gioiellino della Dinamo Zagabria Marko Pjaca, 20 anni. I dirigenti rossoneri lo stanno studiando da vicino e potrebbero aprire una trattativa nei prossimi giorni. La valutazione del giocatore però è piuttosto elevata (intorno ai 15 milioni).

