14 giugno 2015 Mercato Milan live, Ibrahimovic: "Le cose cambiano in fretta" Lo svedese: "Se cambiassi squadra valuterei lʼambiente ideale per la mia famiglia"

APERTURA IBRA: "LE COSE CAMBIANO VELOCEMENTE"Zlatan Ibrahimovic ha aperto nuovamente la porta al Milan dopo la partita vinta dalla Svezia, con sua doppietta, contro Montenegro: "Ho ancora un anno di contratto al Psg, ma nel calcio le cose possono cambiare da oggi a domani. Se dovessi cambiare squadra non guarderei solo l'aspetto sportivo, ma anche il contesto dove andrebbe a vivere la mia famiglia". E la famiglia vuole Milano.

PER LA DIFESA SPUNTA ABDENNOURNon solo attacanti per il Milan che è alla ricerca anche di un forte difensore centrale. In pole c'è Hummels del Borussia Dortmund, ma piace molto anche Abdennour del Monaco che è reduce da una stagione esaltante. Galliani potrebbe trattarlo insieme a Kondogbia.

VISITE IN CILE PER JACKSON MARTINEZMancano solo pochissimi dettagli per Jackson Martinez al Milan. In settimana, Rocco Maiorino e Rudy Tavana, rispettivamente direttore sportivo e responsabile dell'area medica del club, voleranno a Santiago del Cile per far fare al giocatore le visite mediche di rito. Poi ci sarà la firma e l'ufficialità.

MIHAJLOVIC: "15 GIORNI E CI SIAMO"Sinisa Mihajlovic all'Audi di Le Mans ha voluto tranquillizzare i tifosi del Milan: "Sì, tra quindici giorni sarò il tecnico rossonero", ha dichiarato il serbo, in attesa dell'ufficializzazione del club di via Aldo Rossi.

PER LA DIFESA C'E' HUMMELSIn via Aldo Rossi non si pensa soltanto al centrocampo e all'attacco, ma anche alla difesa. Per Miranda dell'Atletico Madrid c'è stato un sondaggio (attenzione alla concorrenza di Inter e Napoli), ma l'obiettivo numero uno è Mats Hummels del Borussia Dortmund. Il tedesco è stato chiesto da Sinisa Mihajlovic e Adriano Galliani si è messo al lavoro per trattare con il club della Bundesliga. Il Borussia chiede 30 milioni di euro: una cifra che non spaventa più i rossoneri. L'arrivo di Hummels non preclude quello di Maksimovic dal Torino.

E' LA SETTIMANA DI MIHAJLOVICDomani inizia la settimana di Sinisa Mihajlovic. Martedì il serbo il firmerà il contratto con il Milan. La data dell'annuncio dipende, però, da Pippo Inzaghi, che sta riflettendo sull'opportunità di trovare un accordo con il club di via Aldo Rossi e risolvere il contratto che lo lega al Milan fino al 30 giugno 2016. Con questa scelta Adriano Galliani risparmierebbe a Inzaghi l'onta dell'esonero.

KONDOGBIA, SI TRATTA PER 30 MILIONIDopo Jackson Martinez, ecco Geoffrey Kondogbia. Il Milan ha offerto al Monaco 25 milioni di euro, ma il club di Montecarlo ne vuole 35. Si tratta da 30 milioni inserendo bonus legati ai risultati. Da domani inizierà una settimana importante per il club di via Aldo Rossi: Adriano Galliani vuole chiudere per il centrocampista francese.

PRONTA L'OFFERTA PER LUCAS LIMAMilan scatenato sul mercato. Secondo il portale brasiliano Uol.com.br, i rossoneri starebbero seguendo molto da vicino il talento del Santos Lucas Lima. Galliani & Co. vantano ancora dei crediti per l'affare Robinho col club brasiliano, che sarebbe interessato anche ad Alex, e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'offerta per il talentuoso trequartista 24enne.

AL KHELAIFI: "IBRA RESTA AL PSG"In attesa dell'incontro con Mino Raiola, previsto per lunedì in Qatar, il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi smentisce ogni voce riguardante il possibile addio di Ibrahimovic: "Non c'è mai stato alcun problema - le parole del numero 1 del club francese, riportate da Le Parisien -. Il Psg vuole tenerlo e lo svedese vuole restare".

LUNEDI' DAL PSG PER SCIOGLIERE IL NODO IBRALa settimana del Milan partirà subito fortissimo. Lunedì Mino Raiola è atteso in Qatar dove si incontrerà con il presidente del Psg in cerca di una via d'uscita per Ibrahimovic. Sappiamo che i parigini vorrebbero incassare qualcosa dall'addio di Zlatan. Il Milan, dal canto suo, punta a un'offerta irrisoria, quasi simbolica, magari mettendo sul piatto della trattativa Rami, giocatore che in Francia ha ancora mercato.

EL SHAARAWY, L'ADDIO È UN'IDEAL'arrivo di Jackson Martinez e la trattativa per Ibrahimovic (nonostante la mezza chiusura dal ritiro della sua nazionale) stanno convincendo El Shaarawy ad ascoltare le numerose offerte (come confermato dal fratello agente) e dire addio al Milan. L'attaccante arriva da due anni difficili, ma è in ripresa. Su di lui ci sono Arsena, Cityl e Borussia Dortmund. I tre club, così come altri della Premier e della Bundesliga, per ora si stanno limitando a osservare l'evoluzione del mercato in casa rossonera. Ma non è escluso che possano presentare un'offerta ufficiale. E dopo El Shaarawy, attenzione a Menez. Se poi arrivasse Eder...

FATTA PER JACKSON MARTINEZ"Jackson Martinez ha deciso di lasciare il Porto prima di partire per le vacanze, credo che fosse il momento giusto per lasciarlo andare, quindi ho deciso che avrebbe potuto scegliere liberamente la destinazione. Ha scelto il Milan". Sono le parole del numero 1 del club Pinto da Costa che ha sancito la chiusura della trattativa per l'attaccante colombiano. Conferme anche dal canale tematico dei rossoneri che titola: "E' fatta".

IBRA: "RESTO AL PSG". O NO?Ibrahimovic dal ritiro della Nazionale svedese precisa: "Non c'è nulla di vero nelle voci che mi vedrebbero al Milan. Ho un anno di contratto col Psg e voglio rispettarlo. Non credo che andrò via, abbiamo vinto tutto. Non capisco come possano venire fuori certe voci. Da quando ho lasciato il Milan ho parlato con Galliani, ma questo non significa niente. Poi si sa, nel calcio tutto può accadere... Per me non è importante giocare la Champions, ma giocare in un club che mi piace, e in questo momento gioco in un club che mi piace. E in più gioco anche la Champions".

J. MARTINEZ, GALLIANI CHIEDE UN GIUDIZIO A RUMMENIGGESecondo quanto ha riferito Milan Channel, il Milan ha chiesto un parere a Karl-Heinz Rummenigge su Jackson Martinez. Questo perché con il suo Bayern Monaco ha affrontato il Porto nei quarti di Champions League e che poco tempo fa aveva speso parole molto importanti nei confronti dell'attaccante colombiano.

FALCAO E QUELL'AIUTINO A GALLIANIIl Milan ha un grande alleato per convincere Jackson Martinez a trasferirsi in rossonero. Radamel Falcao, connazionale e amico dell'attaccante del Porto, gli avrebbe consigliato di non andare allo United raccontandogli di come si sia trovato male alla corte di Luis Van Gaal.

IBRA, L'ALLEATO PUO' ESSERE LO SPONSOR TECNICOAdriano Galliani sta attendendo la risposta di Jackson Martinez, ma presto inizierà a trattare anche Zlatan Ibrahimovic. Qualche giorno fa è arrivato l'ok dello svedese per un suo ritorno a Milanello: la novità delle ultime ore è che Galliani ha avuto i primi colloqui telefonici con il Psg, che a sua volta ha intensificato i contatti con Tevez e Lacazette. Per Ibra i rossoneri potrebbero avere un alleato speciale: nelle scorse settimane l'entourage dell'attaccante ha avuto dei contatti con l'Adidas, che vorrebbe averlo tra i suoi testimonial. Il brand tedesco, che è anche lo sponsor tecnico del Milan, potrebbe quindi essere un alleato prezioso in questa operazione.

NIANG VICINO AL RINNOVORientrato a Milanello dal prestito con il Genoa, M'baye Niang sta trattando con il club di via Aldo Rossi per il prolungamento del contratto. L'accordo del francese scade nel 2017, ma è vicina la firma per allungare l'intesa fino al 30 giugno 2019. La conferma di Niang è una precisa indicazione di Sinisa Mihajlovic.

OTTIMISMO PER JACKSON MARTINEZIn casa Milan c'è ottimismo per Jackson Martinez. Galliani è rientrato da Oporto e attende la risposta, positiva, dell'attaccante, impegnato in Coppa America con la Colombia. L'ad rossonero è fiducioso nel buon esito dell'affare. Oggi è il giorno decisivo.