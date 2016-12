12 giugno 2015 Mercato Milan live: Ibra chiude la porta rossonera. Anzi no Ottimismo per J. Martinez. Pressing per Kondogbia e Mexes va verso il rinnovo

FATTA PER JACKSON MARTINEZ"Jackson Martinez ha deciso di lasciare il Porto prima di partire per le vacanze, credo che fosse il momento giusto per lasciarlo andare, quindi ho deciso che avrebbe potuto scegliere liberamente la destinazione. Ha scelto il Milan". Sono le parole del numero 1 del club Pinto da Costa che ha sancito la chiusura della trattativa per l'attaccante colombiano. Conferme anche dal canale tematico dei rossoneri che titola: "E' fatta".

J. MARTINEZ, GALLIANI CHIEDE UN GIUDIZIO A RUMMENIGGESecondo quanto ha riferito Milan Channel, il Milan ha chiesto un parere a Karl-Heinz Rummenigge su Jackson Martinez. Questo perché con il suo Bayern Monaco ha affrontato il Porto nei quarti di Champions League e che poco tempo fa aveva speso parole molto importanti nei confronti dell'attaccante colombiano.

IBRA: "RESTO AL PSG". O NO?Ibrahimovic dal ritiro della Nazionale svedese precisa: "Non c'è nulla di vero nelle voci che mi vedrebbero al Milan. Ho un anno di contratto col Psg e voglio rispettarlo. Non credo che andrò via, abbiamo vinto tutto. Non capisco come possano venire fuori certe voci. Da quando ho lasciato il Milan ho parlato con Galliani, ma questo non significa niente. Poi si sa, nel calcio tutto può accadere... Per me non è importante giocare la Champions, ma giocare in un club che mi piace, e in questo momento gioco in un club che mi piace. E in più gioco anche la Champions".

FALCAO E QUELL'AIUTINO A GALLIANIIl Milan ha un grande alleato per convincere Jackson Martinez a trasferirsi in rossonero. Radamel Falcao, connazionale e amico dell'attaccante del Porto, gli avrebbe consigliato di non andare allo United raccontandogli di come si sia trovato male alla corte di Luis Van Gaal.

IBRA, L'ALLEATO PUO' ESSERE LO SPONSOR TECNICOAdriano Galliani sta attendendo la risposta di Jackson Martinez, ma presto inizierà a trattare anche Zlatan Ibrahimovic. Qualche giorno fa è arrivato l'ok dello svedese per un suo ritorno a Milanello: la novità delle ultime ore è che Galliani ha avuto i primi colloqui telefonici con il Psg, che a sua volta ha intensificato i contatti con Tevez e Lacazette. Per Ibra i rossoneri potrebbero avere un alleato speciale: nelle scorse settimane l'entourage dell'attaccante ha avuto dei contatti con l'Adidas, che vorrebbe averlo tra i suoi testimonial. Il brand tedesco, che è anche lo sponsor tecnico del Milan, potrebbe quindi essere un alleato prezioso in questa operazione.

NIANG VICINO AL RINNOVORientrato a Milanello dal prestito con il Genoa, M'baye Niang sta trattando con il club di via Aldo Rossi per il prolungamento del contratto. L'accordo del francese scade nel 2017, ma è vicina la firma per allungare l'intesa fino al 30 giugno 2019. La conferma di Niang è una precisa indicazione di Sinisa Mihajlovic.

OTTIMISMO PER JACKSON MARTINEZIn casa Milan c'è ottimismo per Jackson Martinez. Galliani è rientrato da Oporto e attende la risposta, positiva, dell'attaccante, impegnato in Coppa America con la Colombia. L'ad rossonero è fiducioso nel buon esito dell'affare. Oggi è il giorno decisivo.

ACCELERATA PER KONDOGBIAContinua il pressing del Milan su Geoffrey Kondogbia. I rossoneri hanno avuto contatti con il procuratore del centrocampista del Monaco per trovare un accordo. Poi bisognerà trattare con il club del Principato che chiede 35 milioni di euro. Galliani spera in uno sconto.

MEXES VERSO IL RINNOVOPhilippe Mexes è pronto al rinnovo. Il difensore francese è in scadenza di contratto e pur di restare è disposto a ridursi di molto l'ingaggio. Galliani, che si confronterà anche con Mihajlovic, lo incontrerà nei prossimi giorni per iniziare la trattativa.

L'AGENTE DI MARTINEZ: "MANCA L'ACCORDO CON JACKSON"Jackson Martinez sembra ad un passo dal Milan, ma manca ancora qualcosa per definire la trattativa. Il blitz di Adriano Galliani e Nelio Lucas (Doyen Sports) ad Oporto non ha ancora sortito l'esito sperato. La puntualizzazione è di quelle importanti ed arriva direttamente dall'agente del bomber colombiano, Luiz Henrique Pompeo: "Sono ottimista sul passaggio di Jackson al Milan, però ancora non ci siamo" commenta il manager, in esclusiva, ad EuroStadio.it. Le parole del procuratore portoghese giungono tanto inaspettate quanto lapidarie: "Non c'è l'accordo col giocatore". Insomma, "le possibilità di concludere l'affare ci sono ma - precisa - non siamo ancora alla fumata bianca". Da limare c'è quindi l'intesa con Jackson, più che quella col club: "Se pagheranno i 35 milioni della clausola? Questo dovreste chiederlo al Milan, non è un discorso che ci riguarda". Sull'ingaggio, però, Pompeo preferisce glissare: "Al momento io non posso parlare di cifre. Quel che posso affermare con certezza - sottolinea - è che la volontà di Martinez è di giocare in un top club, ed il Milan è una Società che ha scritto la storia. I rossoneri - conclude - non sono un club grande ma gradissimo".

IBRA, LE CONDIZIONI DEL PSGSi potrebbe complicare il ritorno di Ibrahimovic al Milan. Secondo RMC Sport, il Psg avrebbe posto due condizioni prima di dare il via libera all'affare. Innanzitutto i parigini vorrebbero trovare il sostituto dello svedese prima di cederlo. In secondo luogo, nonostante un contratto in scadenza tra un anno, non sarebbero disposti a lasciarlo partire gratis. Come scrive Milanews, Galliani è atteso nei prossimi giorni a Parigi insieme a Raiola e Ibrahimovic. Di fatto la trattativa vera e propria comincerà solo allora anche se il Milan ha dalla sua l'importantissimo sì del giocatore.

FERRERO: "EDER? 13.5 MLN ED E' DEL MILAN"Il vulcanico presidente blucerchiato Massimo Ferrero ha commentato le voci di mercato sull'interesse dei rossoneri per l'attaccante italo-brasiliano Eder: "Dare moneta, vedere cammello. Se Berlusconi mi dà 13,5 milioni glielo vendo". Poi su Pazzini e sul suo possibile ritorno alla Sampdoria: "Siamo ancora molto distanti. Mihajlovic era l'uomo per me, ma non so se lo sarà anche per Galliani. Io ora ho trovato Zenga, che da portiere era una pippa, ma da allenatore è bravo. Walter è una persona di grandi valori, non farà rimpiangere Sinisa. Perché dite che è una scommessa? Sono tutte ca...te. Questi ragazzi basta stimolarli bene, oggi vanno in giro con la Ferrari, io li manderei sulla Topolino".

AG. EL SHAARAWY: "ARRIVATE OFFERTE PER LUI"Manuel El Shaarawy, agente di Stephan, ha parlato della situazione del fratello: "Ho sentito poco fa Stephan, è molto carico. Fiducia di Conte? E' importante, è bello perchè lui l'ha sempre sentita e Conte gli ha dato ampie dimostrazioni di tenerlo in considerazione. Ora che è tornato in forma Conte l'ha convocato. Il Milan? Lui sta bene. E' la sua squadra, vediamo cosa succederà quest'estate, sembra un mercato diverso da quello degli ultimi anni". Insomma, non è completamente da escludere che vada via: "Ci sono stati diversi interessamenti, Stephan è un giocatore che piace a tante squadre. Ci sono state diverse offerte sia a gennaio che adesso in estate, offerte che non abbiamo preso in considerazione. Non si esclude mai nulla, il mercato è sempre mercato". Infine su Mihajlovic: "E' un grande allenatore, ha dimostrato di essere un tecnico all'altezza. E' molto bravo con i giovani e a valorizzarli".

GALLIANI E' RIENTRATO A MILANOAdriano Galliani è rientrato a Milano dopo aver trascorso due giorni a Oporto per incontrare l'entourage di Jackson Martinez e capire la volontà del colombiano di trasferirsi in rossonero. Il club di via Aldo Rossi ha offerto un quadriennale a 3,5 milioni di euro a stagione. La clausola rescissoria è di 35 milioni di euro.

L'AGENTE DI J. MARTINEZ: "CON IBRA GRANDE COPPIA"I tempi dell'affare Milan-Jackson Martinez si allungano. "Su di lui ci sono tante squadre. Il Milan è troppo grande, tutti vorrebbero giocare lì", ha spiegato Luiz Henrique Pompeo, agente del colombiano, a tuttomercatoweb.com. Un anno fa Galliani provò a portare Martinez al Milan, ma era un momento difficile. Rinnovammo il contratto poco prima della sua chiamata con il Porto. Ora, ripeto, non c'è niente di definitivo. In generale, è normale, è una affare di una portata importante. Non è solo per i soldi ma per l'importanza di Jackson ma questo vale per tutte le trattative di questa tipologia. In coppia con Ibrahimovic? Zlatan è un grande calciatore. Sarebbe una grande coppia, ma quel che è certo è che siamo aperti a tutte le squadre".

ABATE RINNOVAIgnazio Abate ha rinnovato fino al 30 giugno 2019 il contratto con il Milan. Lo ha annunciato il club rossonero attraverso un comunicato sul sito ufficiale. Abate faceva parte di quei giocatori in scadenza a fine mese.

L'INSIDIA: ARSENAL PIU' DEL VALENCIAPaolo Bargiggia spiega la posizione di Jackson Martinez: "Confermo che il giocatore si è presso 24-48 ore di tempo per decidere e che l'offerta del Milan prevede il pagamento della clausola rescissoria. Quanto al top club in concorrenza col Milan, penso che si tratti dell'Arsenal". Gli inglesi più del Valencia.

SCAMBIO POLI-MAKSIMOVICIl nome nuovo per il centrocampo del Torino è Andrea Poli. Il giocatore potrebbe rientrare nell'affare Maksimovic con il Milan. Il difensore granata piace molto a Sinisa Mihajlovic.

NUOVO CONTATTO PER BERTOLACCIIl Milan insiste per Bertolacci. Da Oporto Galliani ha avuto un contatto telefonico con il Genoa per capire a che punto è la trattativa per la comproprietà con la Roma. I rossoneri sono alla finestra pronti al blitz decisivo.

CONTATTO CON GALLIANI, C'E' IL SI' DI IBRASvolta importante nelle trattativa per riportare Ibrahimovic al Milan. In serata ci sarebbe stato un colloquio telefonico tra Galliani e lo stesso attaccante scedese che avrebbe espresso la sua volontà di tornare in rossonero. Il tutto alla presenza di Mino Raiola nell'ufficio dell'ad a Casa Milan. Ora bisogna iniziare la trattativa con il Psg e Galliani è pronto ad andare all'assalto con il sì di Ibra.

PREZIOSI-ROMA PER BERTOLACCI: MILAN ALLA FINESTRAGenoa e Roma a cena per Bertolacci con il Milan spettatore molto interessato. Ieri sera Enrico Preziosi ha incontrato il ds giallorosso Walter Sabatini per discutere della comproprietà del centrocampista di Gasperini. Secondo MilanNews le parti avrebbero trovato un accordo a quota 6 milioni più bonus per far ritornare il giocatore alla corte di Garcia. Se così effettivamente fosse, sfumerebbe il possibile trasferimento del giocatore in rossonero.

AS: IL CHICHARITO VERSO IL MILAN?Il quotidiano spagnolo As ipotizza un possibile approdo in rossonero del Chicharito Hernández. Il giocatore, tornato a Manchester, ha lanciato un messaggio preciso: "Il Real Madrid non ha esercitato l'opzione d'acquisto, e se mi vuole per la prossima stagione, dovrà lottare con altre squadre che mi chiedono – ha spiegato il Chicharito -. Voglio un club che creda in me".