20 giugno 2015 Mercato Milan live: I nomi nuovi adesso sono Cavani e Dzeko Piacciono gli attaccanti del Psg e del City. Addio a Jackson Martinez

CAVANI O DZEKO: SI CERCA UNA PUNTABisogna comprare un attaccante. Adriano Galliani farà un tenativo per Cavani, che potrebbe così tornare in Italia. Il club di via Aldo Rossi ha i soldi da investire e sta pensando all'attaccante del Psg. L'alternativa è Dzeko del Manchester City.

IN COLOMBIA SICURI: J. MARTINEZ VA ALL'ATLETICOIn Colombia sono ormai tutti sicuri: Jackson Martinez andrà all'Atletico Madrid rispondendo presente alla chiamata di Diego Pablo Simeone. Il tecnico argentino ha scelto l'attaccante colombiano per sostituire Mandzukic, ceduto alla Juventus. Tutti i media colombiani lo danno ormai in procinto di trasferirsi in Spagna. Il Milan si deve rassegnare. Inoltre, sembra proprio che il club spagnolo abbia versato la clausola rescissoria di 35 milioni di euro.

CRESCE IL PESSIMISMO PER J. MARTINEZDopo la batosta per l'acquisto di Kondogbia da parte dell'Inter, ora si rischia di perdere anche Jackson Martinez. Sul giocatore c'è l'Atletico Madrid, che sarebbe pronto a fargli firmare il contratto senza fargli effettuare le visite mediche. In via Aldo Rossi cresce il pessimismo: Adriano Galliani sta già pensando a Bacca, che costa 30 milioni di euro contro i 35 dell'attaccante del Porto.

E ADESSO PIACE BACCANon c'è pace per il Milan. Persi Ibrahimovic e Kondogbia, ora rischia di essere il turno anche di Jackson Martinez, a un passo dall'Atletico Madrid. Il suo procuratore non risponde nemmeno più alle telefonate di Adriano Galliani. Ma l'ad rossonero non si perde d'animo ed è pronto a virare su Bacca, l'attaccante colombiano del Siviglia già seguito dalla Roma. La sua clausola rescissoria è di 30 milioni di euro.

SIMEONE CHIAMA JACKSON MARTINEZDiego Pablo Simeone è fiducioso per Jackson Martienz. Il colombiano è impegnato con la sua nazionale in Cile, nella Coppa America, avrebbe da tempo l'accordo con il Milan ma non ha ancora effettuato le visite mediche (serve il permesso della federazione colombiana) e allora in questo momento di incertezza si è inserito l'Atletico. E il tecnico argentino è ottimista.

JACKSON MARTINEZ: IL MILAN TRANQUILLOL'irruzione dell'Atletico Madrid nell'affare Jackson Martinez (per il dopo Mandzukic) fa parte delle questioni da risolvere a Casa-Milan. Ma da quanto trapela, il club rossonero è fiducioso del lavoro svolto e dei patti sanciti col giocatore e con il Porto la scorsa settimana.

J. MARTINEZ: IRROMPE L'ATLETICO MADRIDCattive notizie per il Milan, che rischia clamorosamente di perdere Jackson Martinez. Sul colombiano, infatti, si è fiondato con decisione l'Atletico Madrid di Simeone che, dopo aver ceduto Mandzukic alla Juve, è a caccia di nuovo centravanti. L'attaccante del Porto è fortemente tentato dai Colchoneros, con i quali potrebbe giocare anche la Champions League. Il club rossonero, sino ad oggi molto ottimista circa il buon esito dell'affare grazie anche all'accordo col giocatore, ora comincia a temere seriamente di perdere il colombiano.

NON SI MOLLA BERTOLACCIAdriano Galliani non ha nessuna intenzione di mollare la pista Bertolacci nonostante sia stato riscattato dalla Roma. L'obiettivo è quello di strapparlo ai giallorossi con 10-11 milioni di euro.

ALLARME PER JOSE' MAURIAllarme per Josè Mauri: c'è anche la Fiorentina. L'agente del giovane, Dino Zampacorta, ha parlato ai microfoni di 'FirenzeViola': "Confermo ampiamente. I viola seguono il giocatore da tantissimo tempo, il loro interesse ormai è cosa nota e anche in passato ci sono stati numerosi contatti. La Fiorentina però non è l'unica ad essersi informata su Mauri, la concorrenza è parecchio folta. La piazza fiorentina sarebbe senza dubbio gradita e adatta alle sue caratteristiche. Mauri è un centrocampista con grandi potenzialità che potrebbe fare benissimo in maglia gigliata. Ancora comunque è presto per parlarne, dobbiamo aspettare... Manca ancora qualche giorno per sbloccare la situazione. Stiamo aspettando cosa succederà al Parma per capire il suo futuro. Non intendiamo affatto mancare di rispetto ai ducali e con Mauri sceglieremo solamente dopo che tutto sarà più chiaro".

GALLIANI: "KONDOGBIA COSTA 40 MILIONI"Il derby di mercato tra Milan e Inter ha fatto schizzare alle stelle il prezzo di Geoffrey Kondogbia: "La concorrenza ha fatto esplodere il prezzo del cartellino e la richiesta d'ingaggio del giocatore". "Chi vince si dissangua", ha ammesso Adriano Galliani che però non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Neanche a certe cifre che sembravano irraggiungibili fino a qualche settimana fa: "Si parte da almeno 35 milioni, ma si può pensare di dover arrivare anche oltre i 40. E Kondogbia ora chiede parecchi milioni di euro per essere convinto". Si tratta di una scommessa: "Solo che chi vince questa partita non è detto che sia il vero vincitore". L'ad rossonero, a La Gazzetta dello Sport, ha preferito non sbilanciarsi sull'esito dell'affare: "Né pessimista né ottimista".

J. MARTINEZ: "ARSENAL? FELICE PER L'INTERESSAMENTO"Non sono certo rassicuranti, per il Milan, le ultime parole di Jackson Martinez, a un passo dai rossoneri che, però, non hanno ancora chiuso ufficialmente: "I miei idoli sono sempre stati Ronaldo e Henry, perciò sono molto felice dell'interesse dell'Arsenal - dice l'attaccante colombiano dal Cile, come riportato dal Mundo Deportivo -. E' una grande squadra che gioca in uno dei migliori campionati al mondo".

AGENTE PJACA: "CONFERMO L'INTERESSE DEL MILAN""Confermo l'interesse del Milan", le parole di Marko Naletilic, agente di Marko Pjaca, il giovane trequartista della Dinamo Zagabria corteggiato dal club di via Aldo Rossi. "Ho un grande rapporto con i rossoneri. Loro avranno sempre una preferenza per me. Ho portato Boban, Simic, Savicevic al Milan. Quindi sono in grandi rapporti, per me avranno sempre la priorità su altre squadre. Pjaca è un ragazzo che interessa a molti club d'Europa. Naturalmente il cartellino è della Dinamo Zagabria e devono trattare con loro per acquistarlo. Lui sarebbe felicissimo di venire al Milan, è un club dal grande fascino, nonostante gli ultimi due anni siano stati complicati", ha aggiunto a milannews.it.

DE JONG RINNOVA DOPO LE VACANZENigel De Jong rimarrà al Milan. La notizia è già su radio mercato ormai da giorni. Il centrocampista olandese, che Sinisa Mihajlovic ha voluto fortemente che rimanesse in rossonero, firmerà il rinnovo subito dopo le vacanze, appena rientrerà a Milano.

IL SIVIGLIA SI FA SOTTO PER RAMIIl futuro di Adil Rami è sempre più lontano dal Milan. Il difensore francese piace tanto al Lione, ma nelle ultime ore si è fatto sotto il Siviglia. Il giocatore è finito nel mirino del tecnico Unai Emery.

MIHA VALUTA MUNTARISinisa Mihajlovic vuole valutare Sulley Muntari, che nei mesi scorsi non aveva un ottimo rapporto con Pippo Inzaghi. Il centrocampista ghanese ora vuole rimanere in rossonero e allora il serbo gli potrebbe dare una nuova possibilità.