Mercato Milan live: Galliani è partito. A Montecarlo per Kondogbia

SALGONO LE QUOTAZIONI DI JOVETIC

Altro derby di mercato tra Inter e Milan. I rossoneri sono molto interessati Stevan Jovetic e le sue quotazioni sono decisamente in salita.

GALLIANI A MONTECARLO

Poco prima dell'ora di cena, Adriano Galliani è partito destinazione Montecarlo. In missione per Kondogbia. Il viaggio è stato spostato di qualche ora rispetto alle previsioni e l'incontro coi dirigenti del Monaco ci sarà fra questa sera, a tarda sera, e domani. Soprattutto domani.

LUIZ ADRIANO TRATTA CON 3 CLUB

Luiz Adriano, in scadenza il 31 dicembre con lo Shakthar Donetsk, non piace soltanto al Milan. Ma il brasiliano fa gola a molte squadre europee: secondo il quotidiano russo Izvestia, il suo agente è volato in Russia per trattare con lo Spartak Mosca, l'Anzhi Makhachkala ed il Krasnodar. Luiz Adriano chiede 4 milioni di euro a stagione.

MC: "KONDOGBIA E' MOLTO CARO"

Ancora Milan Channel, Mauro Suma: "Kondogbia è un affare di alto profilo, costa tanto. Galliani a Montecarlo? Non posso dire sì o no, vediamo le immagini di Montecarlo, ma senza impegno... Oggi come oggi, se chiediamo ai tifosi del Milan chi preferire fra Ibra e Kondogbia,m la maggioranza dice Kondogbia. E' un talento. Così come un talento è Pjaca". Le ultime dicono che l'ad Galliani sarà questa sera a Montecarlo e il vertice per Kondogbia ci sarà nella giornata di domani, venerdì.

MC: "IBRA E J. MARTINEZ, IL PUNTO"

Ancora Suma a Milan Channel: "La ricerca di un secondo attaccante fa parte delle strategie. Non voglio dire altro di Jackson Martinez, ora impegnato in Copa America e non è ancora un giocatore del Milan, vedremo dopo gli impegni e le visite mediche. Quando a Ibra, è un progetto molto aereo: Ibra è una figura imponente, importante, oggi è un giocatore del Paris St Germain e stiamo facendo discorsi di lungo respiro e lungo tempo. Oggi su Ibra non ci sono sviluppi né in senso positivo né in senso negativo. Nel 2010, il Milan ad agosto non pensava che il Barcellona lasciasse andar via Ibra, poi è accaduto. Oggi rispetto al Psg siamo sulla stessa linea di attesa".

MILAN CHANNEL: "SI DE JONG, NO BOATENG"

A Milan Channel, Mauro Suma fa il punto mercato: "Nigel De Jong è ormai prossimo al rinnovo, lui vuole rimanere. E siamo molto vicini a questo. Nigel aveva già manifestato la volontà di restare e si sta lavorando a questo. Non diamo l'ufficialità, ma siamo molto, molti vicini all'accordo. Boateng no, non verrà al Milan, al di là della stima e del passato e di quant'altro".

MEXES VERSO IL RINNOVO

Philippe Mexes è pronto a rinnovare di un altro anno il contratto in scadenza con il Milan. Il difensore francese firmerà fino al 2016 su espressa volontà di Silvio Berlusconi.

PER MAKSIMOVIC IL TORO VUOLE EL SHAARAWY

Il Torino non vuole cedere Nikola Maksimovic, richiesto dal Milan per volontà di Sinisa Mihajlovic. Urbano Cairo valuta il difensore 15 milioni di euro senza contropartite tecniche. L'eccezione si chiama Stephan El Shaarawy.

GALLIANI ANCORA IN SEDE

In questo momento Adriano Galliani si trova ancora nella sede del Milan di via Aldo Rossi. L'ad rossonero ha in programma un viaggio a Montecarlo per incontrare il Monaco e chiudere per Kondogbia. Sul centrocampista francese c'è anche il Barcellona.

MILAN, OCCHI SUL GIOVANE MARKO PJACA

Per quanto riguarda l’attacco rossonero, attenzione alla pista che porta a Marko Pjaca, giovane trequartista classe 1995 che milita nella Dinamo Zagabria. Il Milan è pronto all'investimento per uno dei giovani più promettenti nel panorama internazionale.

KONDOGBIA, ATTENZIONE AL BARCELLONA

Giornata importante sul fronte Geoffrey Kondogbia: l'ad rossonero Adriano Galliani si prepara infatti ad incontrare il Monaco per il giocatore francese. Da battere la concorrenza dell'Inter ma anche quella del Barcellona che, scrivono in Spagna, valuta il giocatore 30 milioni e potrebbe bloccarlo per la riapertura del mercato blaugrana nel 2016.

GALLIANI, CENA PRENOTATA CON KONDOGBIA

Nella serata di giovedì Adriano Galliani sarà a Montecarlo dove ha programmato una cena con Kondogbia e il suo entourage. L'obiettivo dell'ad del Milan è quello di trovare un accordo con il centrocampista per poi andare all'assalto del Monaco.

SU BOATENG ANCHE ROMA E GALA

Non c'è solo il Milan su Kevin Prince Boateng. Per il ritorno del ghanese i rossoneri dovranno sfidare la Roma e il Galatasaray, da tempo interessato al centrocampista che si sta liberando dallo Schalke 04.

DE JONG, RINNOVO VICINO

Vicino l'accordo tra Adriano Galliani e De Jong per il rinnovo del contratto. Per il centrocampista in scadenza pronto un biennale, si sta discutendo solo sui bonus. Nelle prossime 48 ore è attesa la fumata bianca.

SI VALUTA IL GIOVANE PJACA

Il Milan è a caccia di una seconda punta da affiancare a Martinez. Si tratta del gioiellino della Dinamo Zagabria Marko Pjaca, 20 anni. I dirigenti rossoneri lo stanno studiando da vicino e potrebbero aprire una trattativa nei prossimi giorni. La valutazione del giocatore però è piuttosto elevata (intorno ai 15 milioni).

LIONE A MILANO PER RAMI

Il Lione vola a Milano per trattare Adil Rami. I dirigenti francesi sono attesi a Milano per cercare di trovare un accordo per il difensore che Galliani valuta circa 6 milioni di euro. Soldi che farebbero comodo ai rossoneri.

GALLIANI: DESTINAZIONE MONTECARLO

Tra oggi e domani Adriano Galliani volerà a Montecarlo per chiudere per Kondogbia. Sul centrocampista francese c'è anche l'Inter, ma i nerazzurro potrebbero defilarsi dopo la telefonata dell'ad rossonero a Marco Fassone per rassicurarlo su Imbula del Marsiglia e Miranda dell'Atletico Madrid.

MIHAJLOVIC, PRESENTAZIONE AL RADUNO?

Archiviata l'ufficialità di Sinisa Mihajlovic, ora bisognerà attendere qualche giorno per la presentazione del serbo, sesto allenatore straniero dell'era Berlusconi dopo Nisl Liedholm, Oscar Tabarez, Fatih Terim, Leonardo e Clarence Seedorf. Ma Mihajlovic potrebbe essere presentato il 2 o 3 luglio, al raduno, da Silvio Berlusconi in persona.

MIHA CENA AD ARCORE: SI PARLA DI KONDOGBIA E HUMMELS

Dopo aver passato la giornata a Milanello, Mihajlovic si è recato a cena ad Arcore dal presidente Berlusconi accompagnato da Adriano Galliani. Al centro dei colloquoi il mercato: il tecnico serbo vorrebbe anche Kondogbia e Hummels.

ANCHE IL SIVIGLIA VUOLE RAMI

C'è anche il Siviglia su Rami. Secondo Marca, il club andaluso avrebbe infatti messo nel mirino il difensore del Milan su espressa richiesta del tecnico Unai Emery, che lo ebbe alle sue dipendenze nella Liga già ai tempi del Valencia. Rami piace anche al Lione.

PREVISTA PER STASERA UNA CENA AD ARCORE

Stasera potrebbe esserci una cena ad Arcore, a Villa San Martino, tra Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e Sinisa Mihajlovic. Si parlerà di mercato per poi partire all'assalto di Kondogbia e Hummels.