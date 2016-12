15 giugno 2015 Mercato Milan live, è il giorno decisivo per Ibrahimovic Dalla Spagna: piace Arda Turan dellʼAtletico Madrid. Cʼè anche Luiz Adriano nel mirino

OFFERTONA PER IMBULAIl Milan sfida l'Inter per Imbula e Mendì. Secondo quanto riporta Sky Sport i rossoneri avrebbero offerto 28 milioni di euro al Marsiglia per i due giovani.

MARTEDI' INCONTRO IBRA-RAIOLA-PSGZlatan Ibrahimovic e Mino Raiola sono sbarcati a Doha, ma hanno rinviato il loro incontro con il presidente del Psg Nasser Al-Khelaïfi. E' martedì la giornata decisiva per capire il futuro dell'attaccante svedese. Il Milan resta alla finestra.

AS: MILAN SU ARDA TURAN"Il Milan vuole Arda Turan", a scriverlo sono i colleghi spagnoli di "As". Secondo il quotidiano di Madrid i rossoneri sarebbero disposti a spendere la bellezza di 41 milioni di euro (la clausola rescissoria) per arrivare al centrocampista dell'Atletico. I Colchoneros avrebbero già trovato il sostituto: l'affare per Vietto del Villarreal è ai dettagli. Ci sarebbero già stati i primi contatti tra il Milan, grazie anche all'aiuto della Doyen, e l'agente del giocatore Ahmed Bolut.

LUIZ ADRIANO NEL MIRINOJackson Martinez e poi Ibra. Quindi un terzo nome: Luiz Adriano. Il tridente dei gol-Milan 2015-'16 va completato col brasiliano dello Shakthar, 28 anni, già nel mirino della Roma (che sembra aver desistito) e ora fra gli obiettivi di mercato rossonero. Luiz Adriano è allo Shakthar di Lucescu dal 2007, e fra le altre cose vanta 64 gare nelle Coppe europee (quasi tutte in Champions) nelle quali ha segnato 32 gol.

J. MARTINEZ, L'AGENTE: "A GIORNI SI CHIUDE"In casa Milan sono ore caldissime sul fronte Jackson Martinez. Dal Cile, dove è impegnato in Coppa America con la Colombia, il giocatore non si sbilancia ("Sono molto vicino al Milan come ad altri club") mentre è decisamente più chiaro l'agente dell'attaccante, Luiz Henrique Pompeo: "Quando si può chiudere l'operazione? In qualche giorno di sicuro - dice a Milannews.it -, è una settimana decisiva per tutti".

AGENTE NIANG: "LAVORIAMO PER PROLUNGARE IL CONTRATTO"Moussa Ndiaye, procuratore di Niang, ha spiegato ai microfoni di Milannews.it la situazione del suo assistito: "Abbiamo visto il Milan la settimana scorsa, abbiamo parlato dei sei mesi trascorsi a Genova e ovviamente del futuro. Il Milan vuole tornare al top e sta lavorando per questo, e tutti nel club rossonero pensano che Niang possa far parte di questo progetto, quindi siamo sulla stessa strada. Stiamo parlando di un prolungamento del contratto, è possibile che arrivi presto".

MONACO, SUMMIT PER KONDOGBIADopo Jackson Martinez, dopo Ibrahimovic, c'è Kondogbia. Terzo obiettivo dichiarato del Milan che al Monaco ha presentato un'offerta vdi 27 milioni. Offerta che la dirigenza del club del Principato sta vagliando in attesa dell'incontro previsto per domani con l'ad rossonero Galliani.

J. MARTINEZ: "MILAN? NON HO ANCORA DECISO"Mentre il Milan è pronto a chiudere per Jackson Martinez, con tanto di viaggio in Cile programmato per sottoporre il giocatore alle visite mediche, l'attaccante colombiano smentisce ogni accordo definitivo: "Sono molto vicino al Milan come ad altri club - dice il giocatore, attualmente impegnato in Coppa America, nel corso di un'intervista al quotidiano portoghese A Bola -. Nei prossimi giorni deciderò il mio futuro".

IBRA CON RAIOLA DALLO SCEICCO: SI LIBERA DAL PSG?A Doha con Raiola. Ibrahimovic prende in mano direttamente la situazione e vola in Qatar dallo sceicco per definire il suo futuro. Lo svedese ha detto sì al Milan, vuole tornare rossonero ma per farlo deve trovare un accordo con il Psg a cui è legato da un contratto sino al giugno 2016. Oggi è il giorno decisivo: o accetta la proposta della proprietà araba del club francese per un rinnovo - impossibile alle cifre che guadagna attualmente - oppure strappa il sì per la rescissioni. Con il Milan resta poi da definire il nodo ingaggio: si tratta sulla base di un biennale a 8 mln più bonus.

APERTURA IBRA: "LE COSE CAMBIANO VELOCEMENTE"Zlatan Ibrahimovic ha aperto nuovamente la porta al Milan dopo la partita vinta dalla Svezia, con sua doppietta, contro Montenegro: "Ho ancora un anno di contratto al Psg, ma nel calcio le cose possono cambiare da oggi a domani. Se dovessi cambiare squadra non guarderei solo l'aspetto sportivo, ma anche il contesto dove andrebbe a vivere la mia famiglia". E la famiglia vuole Milano.

PER LA DIFESA SPUNTA ABDENNOURNon solo attacanti per il Milan che è alla ricerca anche di un forte difensore centrale. In pole c'è Hummels del Borussia Dortmund, ma piace molto anche Abdennour del Monaco che è reduce da una stagione esaltante. Galliani potrebbe trattarlo insieme a Kondogbia.

VISITE IN CILE PER JACKSON MARTINEZMancano solo pochissimi dettagli per Jackson Martinez al Milan. In settimana, Rocco Maiorino e Rudy Tavana, rispettivamente direttore sportivo e responsabile dell'area medica del club, voleranno a Santiago del Cile per far fare al giocatore le visite mediche di rito. Poi ci sarà la firma e l'ufficialità.

MIHAJLOVIC: "15 GIORNI E CI SIAMO"Sinisa Mihajlovic all'Audi di Le Mans ha voluto tranquillizzare i tifosi del Milan: "Sì, tra quindici giorni sarò il tecnico rossonero", ha dichiarato il serbo, in attesa dell'ufficializzazione del club di via Aldo Rossi.

PER LA DIFESA C'E' HUMMELSIn via Aldo Rossi non si pensa soltanto al centrocampo e all'attacco, ma anche alla difesa. Per Miranda dell'Atletico Madrid c'è stato un sondaggio (attenzione alla concorrenza di Inter e Napoli), ma l'obiettivo numero uno è Mats Hummels del Borussia Dortmund. Il tedesco è stato chiesto da Sinisa Mihajlovic e Adriano Galliani si è messo al lavoro per trattare con il club della Bundesliga. Il Borussia chiede 30 milioni di euro: una cifra che non spaventa più i rossoneri. L'arrivo di Hummels non preclude quello di Maksimovic dal Torino.

E' LA SETTIMANA DI MIHAJLOVICDomani inizia la settimana di Sinisa Mihajlovic. Martedì il serbo il firmerà il contratto con il Milan. La data dell'annuncio dipende, però, da Pippo Inzaghi, che sta riflettendo sull'opportunità di trovare un accordo con il club di via Aldo Rossi e risolvere il contratto che lo lega al Milan fino al 30 giugno 2016. Con questa scelta Adriano Galliani risparmierebbe a Inzaghi l'onta dell'esonero.