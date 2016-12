28 giugno 2015 Mercato Milan live, Bacca conferma: "Raggiunto un accordo" I rossoneri puntano Godin per la difesa, non tramonta il sogno Ibrahimovic

BACCA: "RAGGIUNTO UN ACCORDO COL MILAN"Da Baranquilla (Colombia), dopo aver concluso la Coppa America, Carlos Bacca conferma il buon esito della trattativa con il club rossonero: "Ancora deve essere ufficializzato, ma abbiamo raggiunto un accordo con il Milan".

MODIC VICINO AL LUGANO "Sí hemos llegado a un acuerdo con Milan, pero no hay nada confirmado", aclara Carlos Bacca. pic.twitter.com/RPthm6blag — DeportesEH (@DeportesEH) 28 Giugno 2015

PAZZINI VA VIA: FIRMA COL VERONABlitz del presidente del Verona Setti: Giampaolo Pazzini sta per firmare un quadriennale con l'Hellas, dove tornerà a giocare in coppia con Luca Toni, come ai tempi della Fiorentina. Bruciata la Lazio.

MODIC VICINO AL LUGANOAndrej Modic, il giovane centrocampista bosniaco della Primavera del Milan, è sempre più vicino al Lugano. Il giocatore classe 1996 andrà in Svizzera in prestito alla formazione di Zdeněk Zeman.

IN DIFESA TUTTO SU GODINTra gli obiettivi dichiarati del 'Diavolo' non c'è un difensore, ma in Spagna sono sicuri: il Milan punta tutto su Diego Godin, un vero leader della retroguardia per ricostruire il Milan dalle fondamenta. Del resto il Milan ha già fatto un sondaggio per il forte difensore uruguaiano, scontrandosi però con il secco no dell'Atletico Madrid. Per il 'Mundo Deportivo' Diego Simeone ritiene che Godin sia uno dei pochi incedibili della sua rosa, c'è una clausola rescissoria ma ammonta alla cifra mostruosa di 41 milioni di euro. Difficile, se non impossibile, che i rossoneri riescano ad abbassare il prezzo del giocatore. La situazione della retroguardia rossonera è ancora piuttosto fluida. Mexes è vicino al rinnovo dietro precisa volontà del presidente Berlusconi, Bonera è in scadenza e le sue possibilità di restare a Milanello sembrano minori rispetto a quelle del francese. Rami è in partenza (Siviglia o Lione, il suo futuro è ancora da stabilire), Zapata invece potrebbe rimanere anche per agevolare l'ambientamento di Bacca. Sulle fasce invece il quadro è più definito: i titolari, almeno inizialmente, dovrebbero essere Abate a destra e Antonelli a sinistra, con De Sciglio alternativa ad entrambi. Restano da definire le situazioni di Zaccardo e Albertazzi, per i quali si attendono offerte. Dopo centrocampo e attacco, il Milan riflette sulla necessità di un colpo anche per la difesa. Non è la priorità, ma un pensierino Galliani lo farà.

JOSE' MAURI FINO AL 2019José Mauri sempre più vicino al Milan. Il Corriere dello Sport scrive che i rossoneri hanno raggiunto l'intesa fino al 2019 con il giovane italo-argentino.

IBRA NON E' ANCORA TRAMONTATOSecondo il francese Le Parisien, il Milan è ancora in gioco per Zlatan Ibrahimovic. Raiola tornerà alla carica per il rinnovo dello svedese a cui, in caso di rifiuto, potrebbe tornare uno dei suoi famosi mal di pancia che porta sempre alla cessione.

LUIZ ADRIANO: SUBITO O A GENNAIO?L'acquisto di Bacca non chiude le porte a Luiz Adriano. In casa Milan stanno meditando se aspettare gennaio, quando il brasiliano si sarà svincolato dallo Shakhtar o acquistarlo subito: gli ucraini chiedono 8 milioni.

PER LA DIFESA IDEA ABDENNOUR, MA E' EXTRACOMUNITARIOPer rinforzare la difesa piace il centrale del Monaco Abdennour, ma è extracomunitario. Dopo aver preso Bacca, i rossoneri hanno ancora un posto libero che dovrebbe essere riservato a Luiz Adriano.

ANCHE BASELLI NEL MIRINODopo l'arrivo di Bertolacci, il Milan cerca altri rinforzi a centrocampo. In settimana Galliani incontrerà Percassi per Daniele Baselli, già vicino ai rossoneri nella finestra di gennaio. Il cartellino di Nocerino potrebbe battere la concorrenza della Fiorentina.

OPERAZIONE BACCA, RAMI FUORIAdil Rami non sarà tra i nomi dell'operazione Bacca. Il giocatore, che piace al Lione, ma anche in Spagna, per ora resta fuori.

MILAN, ACCORDO COL SIVIGLIA PER BACCAManca ancora l'ufficialità, ma Carlos Bacca è un nuovo attaccante del Milan. Dopo aver trovato l'accordo con il giocatore (contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a salire), il Milan ha deciso di pagare la clausola rescissoria di 30 milioni di euro al Siviglia.

LA SVOLTA: BACCA HA DETTO SìIl Milan è vicino a Carlos Bacca. Raggiunta l'intesa fra il club rossonero e gli agenti del colombiano. Un passo decisivo, nel tardo pomeriggio di oggi. Dopo il sì di Bacca, Galliani si accinge a portare avanti la trattativa col Siviglia sulla base di una clausola da 30 milioni. Con o senza Rami? La trattativa è entrata nella fase decisiva.

JACKSON MARTINEZ: "GIOCHERO' NELL'ATLETICO"Manca l'ufficialità dei comunicati, ma è una formalità: Jackson Martinez giocherà nell'Atletico Madrid. Lo ha confermato lo stesso attaccante colombiano: "Sì posso dirlo, ho firmato per i prossimi quattro anni".